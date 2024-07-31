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        Kahramanmaraş'ta, 18 saatte kontrol altına alınan yangında 50 hektar orman yandı

        KAHRAMANMARAŞ'ta, dün başlayan orman yangını, ekiplerin 18 saatlik mücadelesi sonucu kontrol altına alınabildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.07.2024 - 09:50 Güncelleme: 31.07.2024 - 09:55
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        Kahramanmaraş'ta, 18 saatte kontrol altına alınan yangında 50 hektar orman yandı
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        KAHRAMANMARAŞ'ta, dün başlayan orman yangını, ekiplerin 18 saatlik mücadelesi sonucu kontrol altına alınabildi. Yangında yaklaşık 50 hektar kızılçam ormanı yandı.

        Merkez Onikişubat ilçesi Yenidemir Mahallesi’nde, Mercan Obası'ndaki kızılçam ormanında, dün saat 13.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ormandan dumanların yükseldiğini görenlerin ihbarıyla, Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’ndan çok sayıda ekip bölgeye sevk edildi. 250 personel; 27 arazöz, 6 itfaiye, 10 ilk müdahale aracı, 15 su tankı, 15 iş makinesi ile alevleri kontrol altına almak için mücadele ederken, 5 helikopter, 2 uçak ile 1 İHA da havadan söndürme çalışmalarına destek verdi. 18 saatlik çalışma sonunda, saat 07.30 sıralarında alevler kontrol altına alındı. Ekipler, soğutma çalışmasına devam ederken, yaklaşık 50 hektar ormanın yandığı belirtildi.

        Yangının çıkış sebebini tespit etmek için inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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