Kahramanmaraş'ta orman yangını söndürüldü

Ekinözü ilçesi Alişar Mahallesi Karabökler mevkisindeki ormanda, saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Ormandan yükselen dumanı görenlerin ihbarıyla bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. 25 personel, 3 arazöz, 1 itfaiye aracı, 2 su tankı, 2 ilk müdahale aracı ve 1 helikopter, alevlere müdahale bulundu. Yangın, 2 saat süren çalışma sonucu söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ve hasar tespitine yönelik inceleme başlatıldı.

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