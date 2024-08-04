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        Kahramanmaraş'ta orman yangını söndürüldü

        KAHRAMANMARAŞ'ın Ekinözü ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin 2 saat süren çalışması ile söndürüldü.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 04.08.2024 - 14:52 Güncelleme: 04.08.2024 - 14:55
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        Kahramanmaraş'ta orman yangını söndürüldü
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        KAHRAMANMARAŞ'ın Ekinözü ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin 2 saat süren çalışması ile söndürüldü.

        Ekinözü ilçesi Alişar Mahallesi Karabökler mevkisindeki ormanda, saat 12.00 sıralarında yangın çıktı. Ormandan yükselen dumanı görenlerin ihbarıyla bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'na bağlı çok sayıda ekip sevk edildi. 25 personel, 3 arazöz, 1 itfaiye aracı, 2 su tankı, 2 ilk müdahale aracı ve 1 helikopter, alevlere müdahale bulundu. Yangın, 2 saat süren çalışma sonucu söndürüldü. Yangının çıkış nedeni ve hasar tespitine yönelik inceleme başlatıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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