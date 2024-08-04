Kahramanmaraş'ta orman yangını söndürüldü (2)

BAŞKANVİCDAN, YANGIN YERİNDE İNCELMELERDE BULUNDU

Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alınırken, Ekinözü Belediye Başkanı Harun Vicdan da bölgeye giderek incelemelerde bulundu. Soğutma çalışmalarının devam ettiği bölgede orman personelinden bilgi alan Vicdan, ardından yaptığı değerlendirmelerde, yangının ekiplerin hızlı ve koordineli çalışması sonucunda daha fazla büyümeden kontrol altına alındığını belirterek, “Yangının kontrol altına alınması için tüm ekiplerimizle seferber olduk. Alişar Mahallesi Muhtarı Şaban Göz'den yangın hakkında detaylı bilgi aldık ve koordineli bir şekilde müdahalemizi gerçekleştirdik. Söndürme çalışmalarında emeği bulunan herkese çok teşekkür ederim” dedi.