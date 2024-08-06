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        Kahramanmaraş'ta orman yangını

        KAHRAMANMARAŞ'ın Ekinözü ilçesinde, orman yangını çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 17:50 Güncelleme: 06.08.2024 - 17:55
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        Kahramanmaraş'ta orman yangını
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        KAHRAMANMARAŞ'ın Ekinözü ilçesinde, orman yangını çıktı. Ekipler, yangını söndürme çalışmalarını sürdürürken, 1 helikopterle de havadan destek sağlanıyor.

        Ekinözü ilçesi Çiftlik Mahallesi'ndeki ormanda, saat 14.00 sıralarında, yangın çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü, çıkış nedeni tespit edilemeyen yangını görenlerin ihbarıyla bölgeye 35 personel, 3 arazöz, 1 su tankı, 1 yer ekibi, 1 ilk müdahale aracı ve 1 helikopter sevk etti. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı da bölgeye ekip gönderip çalışmalara destek verdi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü, mahallelinin de ekiplere yardım ettiği belirtildi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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