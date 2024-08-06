Kahramanmaraş'ta orman yangını

Ekinözü ilçesi Çiftlik Mahallesi'ndeki ormanda, saat 14.00 sıralarında, yangın çıktı. Orman Bölge Müdürlüğü, çıkış nedeni tespit edilemeyen yangını görenlerin ihbarıyla bölgeye 35 personel, 3 arazöz, 1 su tankı, 1 yer ekibi, 1 ilk müdahale aracı ve 1 helikopter sevk etti. Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı da bölgeye ekip gönderip çalışmalara destek verdi. Ekiplerin yangını söndürme çalışmalarının sürdüğü, mahallelinin de ekiplere yardım ettiği belirtildi.

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