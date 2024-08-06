Kahramanmaraş'ta orman yangını (2)

Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ederken, Afşin'de de orman yangını çıktı. İlçeye bağlı Ağcaşar Mahallesi'nde çıkan orman yangınını söndürmek için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

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