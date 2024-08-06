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        Kahramanmaraş'ta orman yangını (2)

        AFŞİN'DEDE ORMAN YANGINI ÇIKTIKahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ederken, Afşin'de de orman yangını çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 06.08.2024 - 20:21 Güncelleme: 06.08.2024 - 20:25
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        Kahramanmaraş'ta orman yangını (2)
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        AFŞİN'DEDE ORMAN YANGINI ÇIKTI

        Kahramanmaraş'ın Ekinözü ilçesinde çıkan orman yangınını söndürme çalışmaları devam ederken, Afşin'de de orman yangını çıktı. İlçeye bağlı Ağcaşar Mahallesi'nde çıkan orman yangınını söndürmek için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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