Kahramanmaraş'ta orman yangını (3)

Kahramanmaraş’ın Afşin ve Ekinözü ilçelerinde çıkan orman yangınları kontrol altına alındı. Ekipler bir taraftan soğutma çalışması yaparken, diğer taraftan yangınların çıkış sebeplerini tespit etmek için inceleme başlatıldı.

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