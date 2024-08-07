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        Esnaf ile polisten karşılıklı darp ve hakaret suçlaması

        KAHRAMANMARAŞ'ta esnaflık yapan Yunus Emre Deligönül, trafik polisi Uğur K.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 07.08.2024 - 15:51 Güncelleme: 07.08.2024 - 15:55
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        Esnaf ile polisten karşılıklı darp ve hakaret suçlaması
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        KAHRAMANMARAŞ'ta esnaflık yapan Yunus Emre Deligönül, trafik polisi Uğur K.'nin kendisine hakaret edip, darbettiğini belirterek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Dükkanında ve polis otosunda darbedildiğini iddia eden Deligönül'ün kendisine hakaret ettiğini söyleyen polis memuru Uğur K. de şikayetçi oldu.

        Şazibey Mahallesi Haydar Aliyev Bulvarı'nda 2 Ağustos'ta trafik denetimi yapıldığı sırada esnaf Yunus Emre Deligönül ile trafik memuru Uğur K. arasında tartışma çıktı. Bu sırada cep telefonu ile kayıt yapmaya başlayan Deligönül'e iddiaya göre Uğur K. biber gazı sıkıp, elindeki telefonu almaya çalıştı. Polisin kendisini darbettiğini ve hakarette bulunduğunu söyleyen Deligönül, o anları telefonla kaydetti. Dükkanında ve polis aracında darbedildiğini iddia eden Yunus Emre Deligönül polisten şikayetçi olurken, Uğur K. de Deligönül'ün kendisine hakaret ettiğini belirtip, şikayette bulundu.

        'BENİM VERGİMLE MAAŞ ALIYORSUNUZ'

        Uğur K., ifadesinde, Yunus Emre Deligönül'ün kendisine, "Utanmıyor musunuz vatandaşa ceza yazmaya? Devlet aç mı kaldı, paranız mı bitti, sizin maaşınızı ben veriyorum, benim vergimle maaş alıyorsunuz" dediğini söylerken, Deligönül ise ifadesinde Uğur K.'nin hiçbir suçu olmadığı halde kendisine hakaret edip, darbettiğini ve biber gazı sıktığını belirtti. Darp raporu alıp, suç duyurusunda bulunduğunu belirten Yunus Emre Deligönül, "Üzerime atılan suçları kabul etmiyorum. Beni bu kadar esnafın içinde, bu kadar halkın içerisinde gelip darbetti. Bunu kabul etmiyorum" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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