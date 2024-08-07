Esnaf ile polisten karşılıklı darp ve hakaret suçlaması

KAHRAMANMARAŞ'ta esnaflık yapan Yunus Emre Deligönül, trafik polisi Uğur K.'nin kendisine hakaret edip, darbettiğini belirterek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Dükkanında ve polis otosunda darbedildiğini iddia eden Deligönül'ün kendisine hakaret ettiğini söyleyen polis memuru Uğur K. de şikayetçi oldu.

Şazibey Mahallesi Haydar Aliyev Bulvarı'nda 2 Ağustos'ta trafik denetimi yapıldığı sırada esnaf Yunus Emre Deligönül ile trafik memuru Uğur K. arasında tartışma çıktı. Bu sırada cep telefonu ile kayıt yapmaya başlayan Deligönül'e iddiaya göre Uğur K. biber gazı sıkıp, elindeki telefonu almaya çalıştı. Polisin kendisini darbettiğini ve hakarette bulunduğunu söyleyen Deligönül, o anları telefonla kaydetti. Dükkanında ve polis aracında darbedildiğini iddia eden Yunus Emre Deligönül polisten şikayetçi olurken, Uğur K. de Deligönül'ün kendisine hakaret ettiğini belirtip, şikayette bulundu.