18 ay önceki doğal gaz kaynaklı patlamada ölenlerin yakınları, dava açılmasını bekliyor

KAHRAMANMARAŞ'ta, Mustafa Gül (57) ve Mehmet Şişman'ın (58) doğal gaz patlaması sonucu yanarak ölmelerinin ardından geçen 18 ayda sorumlularla ilgili dava açılmadığını söyleyen yakınları, olayla ilgili sorumluların bir an önce cezalandırılmasını istedi.

Olay, deprem felaketinden 10 gün sonra, 16 Şubat 2023'te Akif İnan Mahallesi'ndeki Lalezar Apartmanı'nda meydana geldi. İddiaya göre, deprem nedeniyle kesilen doğal gazın binalara yeniden verilmesinden sonra apartman görevlisi Mustafa Gül, arkadaşı Mehmet Şişman ile içeriye girdikten kısa süre sonra patlama oldu. Ağır yaralanan Gül ve Şişman, İstanbul Sağlık Bilimleri Üniversitesi Bağcılar Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. Mustafa Gül 24 Şubat, Mehmet Şişman ise 4 Mart 2023'te doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma kapsamında, patlamadan 1 yıl sonra 20 Şubat 2024'te Lalezar Apartmanı yöneticisi Alper E.'nin karakolda ifadesi alındı. Alper E., ölen Mustafa Gül'ün kapıcı olmadığını ancak cüzi kirayla kapıcı dairesinde kaldığını, olay günü kendisinin ise Kayseri'de olduğunu belirterek, "Olayı duyunca aynı gün Kahramanmaraş'a geldim. Apartmana baktığımda binanın giriş kısmı ve toplantı odası havaya uçmuştu. Öğrendiğim kadarıyla patlama, doğal gaz firmasının binanın dışındaki apartmana gaz veren hattındaki doğal gaz sızıntısından meydana geldiğini öğrendim. Gördüğüm kadarıyla doğal gaz kutusuna bağlı olan boru yerinden çıkmıştı" dedi.

Olayla ilgili soruşturma sürerken, Mustafa Gül'ün eşi Neziha Gül, aradan 18 ay geçtiğini ancak davanın açılmadığını söyledi. Eşinin ölümüne neden olanların tespit edilip cezalandırılmasını istediklerini anlatan Gül, apartman yönetimi tarafından, kapıcı dairesinden de çıkarıldıklarını söyleyerek, "Biz olay nedeniyle çok mağdur olduk ve evden çıkarıldık. Ben bu olayda kusuru olanlardan, özellikle de doğal gaz firması ve Lalezar Apartmanı yönetiminden şikayetçiyim. Bir an evvel dava açılmasını ve sorumluların ceza almasını istiyorum. 18 ay geçti daha savcılık soruşturması sonuçlanmadı” diye konuştu.

'DEPREMDEN DOLAYI YAĞMA OLUYOR SEN BURAYI BEKLE, DİYE ÇAĞIRDILAR' Hasan Bodur ise kayınpederinin deprem nedeniyle olası yağma olayına karşı binayı beklediğini öne sürerek, "Kayınbabam rahmetli Mustafa Gül, Lalezar Apartmanı'nda depremden 10 gün sonra doğal gaz patlamasında vefat etti. Olayın üzerinden 18 sekiz ay geçmesine rağmen hala soruşturmaya ilişkin sonuç alamadık. Bina yöneticileri, kayınbabama, 'Gel sen burayı bekle, burada dur. Depremden dolayı yağma oluyor, sen burayı bekle, biz sana gerekli ücreti veririz' demişler. Rahmetli de işini yapmak için arkadaşıyla binaya gidiyor ve patlama oluyor. Gerekli işlemlerin yapılmasını ve gerekli adli sürecin bir an önce tamamlanmasını istiyoruz. Kayınbabam, patlamanın olduğu binada 26 yıl boyunca kapıcı olarak görev yapmaktaydı ama bina yönetimi şimdi bunu inkar ediyor" ifadelerini kullandı.