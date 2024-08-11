Kahramanmaraş'ta güçlendirme ruhsatı alınmayan orta hasarlı binalar yıkılacak
KAHRAMANMARAŞ Valisi Mükerrem Ünlüer, depremlerde orta hasarlı olarak tescil edilen 6 bin 48 binadan 5 bininin süreç içerisinde güçlendirme ruhsatı alamadığı için kanun gereği ağır hasarlıya döndüğünü ve bunların yıkılacağını söyledi.
KAHRAMANMARAŞ Valisi Mükerrem Ünlüer, depremlerde orta hasarlı olarak tescil edilen 6 bin 48 binadan 5 bininin süreç içerisinde güçlendirme ruhsatı alamadığı için kanun gereği ağır hasarlıya döndüğünü ve bunların yıkılacağını söyledi.
Kahramanmaraş'taki 7 bin 491 bina, 6 Şubat 2023'te üst üste meydana gelen iki büyük deprem sırasında yıkıldı. Depremlerde hasar gören ve kısmi olarak yıkılan 4 bin 434 bina, acil yıkım kararı sonrası iş makineleriyle yıkıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerince il genelinde yapılan incelemede 35 bin 507 bina ağır, 6 bin 48 binanın ise orta hasarlı olduğu belirlendi. Denetimlerin ardından ağır hasarlı binaların tamamı yıkılırken, orta hasarlı binaların güçlendirilmesi için verilen süre sona erdi.
'BAŞVURUSU YAPILAN BİNALARDAN 947'Sİ GÜÇLENDİRİLEBİLİR'
Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, orta hasarlı yapılar için verilen sürenin sona ermesi ile bu binaların da ağır hasarlı binalar gibi yıkılacağını söyledi. Orta hasarlı binalar için yıkım sürecinin başladığını belirten Vali Ünlüer, "6 Şubat depremlerinde ilimizde 6 bin 48 binamız orta hasarlı olarak kaydedildi ve bu binalarla ilgili güçlendirme süreci başladı. 11 ilçemizde bazı yapı sahipleri, güçlendirme talebinde bulundular. Başvurulan Büyükşehir Belediyemizde toplandı ve bir komisyon tarafından denetlenip, kontrol edildi. 3 bin civarında binamız için yapılan başvurulardan komisyon incelemesi sonrası 947 binanın güçlendirilebileceğine karar verildi. Şu anda 947 binayla ilgili güçlendirme işlemlerimiz yürüyor. 304 binamızla ilgili ruhsat aşamasına geldi. 682 binamızla ilgili de güçlendirme projeleri çalışmaları devam ediyor. Hedefimiz, bu yıl sonuna kadar 947 binamızın tamamının güçlendirilme işlemlerini tamamlamak" dedi
'DAVALARDAN SAYI 7 BİNLERE ULAŞABİLİR'
Güçlendirilebilecek 947 bina ile ilk etapta tespit edilen orta hasarlı bina sayısının 5 bine düştüğünü ancak zamanla sayının arttığını ifade eden Ünlüer, "Orta hasarlı tescil edilen yaklaşık 5 bin binamız kanun gereği sürenin bitmesiyle ağır hasarlıya döndü. Bunlarla ilgili ağır hasarlı binalara ne yapılması gerekiyorsa o yapılacak. Onlarla ilgili yıkım süreci başladı. Orta hasarlılar aslında dinamik bir süreç; çünkü sürekli orta hasarlı sayısı değişmektedir. Ağır hasarlı olup, dava konusu olan binalarımızdan da orta hasarlıya dönüşenler de olacak. Davalar sonuçlandıkça bu sayı da artmaktadır; bu sayı belki 7 binlere falan da ulaşabilecek. Ama bunlarla ilgili yıkım çalışmaları da başladı tabii" diye konuştu. Vali Mükerrem Ünlüer, yıkılacak olan orta hasarlı binalarda ev ve iş yerleri bulunan kişilerin de hiçbir mağduriyet yaşamayacağını vurgulayarak, "Orta hasarlı yapılar en baştan beri hak sahibi statüsüne geçirildi. İsteyen hak sahibi olarak bizden konut alabilir. Diğer yıkılanlarla orta hasarlılar arasında hak sahipliğinde bir fark ve ayrım yok" dedi.
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