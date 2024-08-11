Kahramanmaraş'ta güçlendirme ruhsatı alınmayan orta hasarlı binalar yıkılacak

KAHRAMANMARAŞ Valisi Mükerrem Ünlüer, depremlerde orta hasarlı olarak tescil edilen 6 bin 48 binadan 5 bininin süreç içerisinde güçlendirme ruhsatı alamadığı için kanun gereği ağır hasarlıya döndüğünü ve bunların yıkılacağını söyledi.

Kahramanmaraş'taki 7 bin 491 bina, 6 Şubat 2023'te üst üste meydana gelen iki büyük deprem sırasında yıkıldı. Depremlerde hasar gören ve kısmi olarak yıkılan 4 bin 434 bina, acil yıkım kararı sonrası iş makineleriyle yıkıldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ekiplerince il genelinde yapılan incelemede 35 bin 507 bina ağır, 6 bin 48 binanın ise orta hasarlı olduğu belirlendi. Denetimlerin ardından ağır hasarlı binaların tamamı yıkılırken, orta hasarlı binaların güçlendirilmesi için verilen süre sona erdi.

'BAŞVURUSU YAPILAN BİNALARDAN 947'Sİ GÜÇLENDİRİLEBİLİR' Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, orta hasarlı yapılar için verilen sürenin sona ermesi ile bu binaların da ağır hasarlı binalar gibi yıkılacağını söyledi. Orta hasarlı binalar için yıkım sürecinin başladığını belirten Vali Ünlüer, "6 Şubat depremlerinde ilimizde 6 bin 48 binamız orta hasarlı olarak kaydedildi ve bu binalarla ilgili güçlendirme süreci başladı. 11 ilçemizde bazı yapı sahipleri, güçlendirme talebinde bulundular. Başvurulan Büyükşehir Belediyemizde toplandı ve bir komisyon tarafından denetlenip, kontrol edildi. 3 bin civarında binamız için yapılan başvurulardan komisyon incelemesi sonrası 947 binanın güçlendirilebileceğine karar verildi. Şu anda 947 binayla ilgili güçlendirme işlemlerimiz yürüyor. 304 binamızla ilgili ruhsat aşamasına geldi. 682 binamızla ilgili de güçlendirme projeleri çalışmaları devam ediyor. Hedefimiz, bu yıl sonuna kadar 947 binamızın tamamının güçlendirilme işlemlerini tamamlamak" dedi