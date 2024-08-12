Depremde hasar gören Altınşehir, 1 milyar 60 milyon liraya güçlendirilecek

KAHRAMANMARAŞmerkezli depremlerde orta hasar alan, Türkiye'de altın takı üretiminde İstanbul'dan sonra 2'nci sırada yer alan Altınşehir, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın verdiği destekle güçlendirilecek. Kahramanmaraş Kuyumcular Odası Başkanı Hacı Mustafa Öz, "1 milyar 60 milyon TL'ye ihalesi yapıldı. Önümüzdeki hafta büyük ihtimalle ihaleyi alan firmaya binamızı teslim edeceğiz. Bu teslimattan sonra maksimum 18 ay içinde burası tekrar yapılıp, güçlendirilip faaliyete geçecek" dedi.

Türkiye'de altın takı üretiminde İstanbul'dan sonra 2'nci sırada yer alan, 'Kuyumcukent' olarak da bilinen Altınşehir Kuyumculuk İhtisas Küçük Sanayi Sitesi, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hasar aldı. Binayı boşaltan kuyumculardan bazıları atölyelerini Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen Arasa Otoparkı'na, bir kısmı da Altınşehir'deki otoparka yapılan prefabrik iş yerlerine taşıdı. 107 bin metrekare kapalı alana sahip olan ve yaklaşık 500 atölyenin yer aldığı bina, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden uzmanların 1,5 aylık incelemesi sonunda orta hasarlı olarak kayıtlara geçti. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın desteği ile 4 yıl önce resmi açılışı yapılan Altınşehir'in güçlendirilmesi için Kahramanmaraş Kuyumcular Odası, bakanlıktan destek istedi.

500 FİRMA VE 7 BİN ÇALIŞAN Kahramanmaraş Kuyumcular Odası Başkanı Hacı Mustafa Öz, güçlendirme ihalesinin olduğunu ve ihaleyi kazanan firmaya yer teslimi yapmaya hazırlandıklarını belirterek, "6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremde; Türkiye'de kuyumculuğun kalbi olan, altın ve mücevher üretiminde Türkiye'de bir ilk olan, Altınşehir Küçük Sanayi Sitesi olarak yapılan bu bina da orta hasar aldı. Burada 7 bin kişinin istihdam edildiği yaklaşık 500 firmamız faaliyet gösteriyordu. Orta hasar raporu sonrası güçlendirme çalışmaları için bakanlıktan destek istedik. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın katkısıyla bölge projelendirildi ve ihaleye çıkıldı. 1 milyar 60 milyon TL'ye ihalesi yapıldı. Önümüzdeki hafta büyük ihtimalle ihaleyi alan firmaya binamızı teslim edeceğiz. Bu teslimattan sonra maksimum 18 ay içinde burası tekrar yapılıp, güçlendirilip faaliyete geçecek. Buradaki 500 firmamız, 7 bin çalışanıyla tekrar istihdam ve katma değer kazandırmaya devam edecek" diye konuştu.