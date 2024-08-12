Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        Depremde hasar gören Altınşehir, 1 milyar 60 milyon liraya güçlendirilecek

        KAHRAMANMARAŞmerkezli depremlerde orta hasar alan, Türkiye'de altın takı üretiminde İstanbul'dan sonra 2'nci sırada yer alan Altınşehir, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın verdiği destekle güçlendirilecek.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 12.08.2024 - 09:58 Güncelleme: 12.08.2024 - 10:00
        ABONE OL
        ABONE OL
        Depremde hasar gören Altınşehir, 1 milyar 60 milyon liraya güçlendirilecek
        ABONE OL
        ABONE OL

        KAHRAMANMARAŞmerkezli depremlerde orta hasar alan, Türkiye'de altın takı üretiminde İstanbul'dan sonra 2'nci sırada yer alan Altınşehir, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın verdiği destekle güçlendirilecek. Kahramanmaraş Kuyumcular Odası Başkanı Hacı Mustafa Öz, "1 milyar 60 milyon TL'ye ihalesi yapıldı. Önümüzdeki hafta büyük ihtimalle ihaleyi alan firmaya binamızı teslim edeceğiz. Bu teslimattan sonra maksimum 18 ay içinde burası tekrar yapılıp, güçlendirilip faaliyete geçecek" dedi.

        Türkiye'de altın takı üretiminde İstanbul'dan sonra 2'nci sırada yer alan, 'Kuyumcukent' olarak da bilinen Altınşehir Kuyumculuk İhtisas Küçük Sanayi Sitesi, 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde hasar aldı. Binayı boşaltan kuyumculardan bazıları atölyelerini Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsis edilen Arasa Otoparkı'na, bir kısmı da Altınşehir'deki otoparka yapılan prefabrik iş yerlerine taşıdı. 107 bin metrekare kapalı alana sahip olan ve yaklaşık 500 atölyenin yer aldığı bina, İstanbul Teknik Üniversitesi'nden uzmanların 1,5 aylık incelemesi sonunda orta hasarlı olarak kayıtlara geçti. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın desteği ile 4 yıl önce resmi açılışı yapılan Altınşehir'in güçlendirilmesi için Kahramanmaraş Kuyumcular Odası, bakanlıktan destek istedi.

        500 FİRMA VE 7 BİN ÇALIŞAN

        Kahramanmaraş Kuyumcular Odası Başkanı Hacı Mustafa Öz, güçlendirme ihalesinin olduğunu ve ihaleyi kazanan firmaya yer teslimi yapmaya hazırlandıklarını belirterek, "6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli depremde; Türkiye'de kuyumculuğun kalbi olan, altın ve mücevher üretiminde Türkiye'de bir ilk olan, Altınşehir Küçük Sanayi Sitesi olarak yapılan bu bina da orta hasar aldı. Burada 7 bin kişinin istihdam edildiği yaklaşık 500 firmamız faaliyet gösteriyordu. Orta hasar raporu sonrası güçlendirme çalışmaları için bakanlıktan destek istedik. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın katkısıyla bölge projelendirildi ve ihaleye çıkıldı. 1 milyar 60 milyon TL'ye ihalesi yapıldı. Önümüzdeki hafta büyük ihtimalle ihaleyi alan firmaya binamızı teslim edeceğiz. Bu teslimattan sonra maksimum 18 ay içinde burası tekrar yapılıp, güçlendirilip faaliyete geçecek. Buradaki 500 firmamız, 7 bin çalışanıyla tekrar istihdam ve katma değer kazandırmaya devam edecek" diye konuştu.

        '13 YILDA ÖDEYECEĞİZ'

        6 Şubat depremlerinden önce, 2022'de 20 ton altın takı üreterek seneyi kapattıklarını ancak depremden sonra bu rakamın çok düştüğünü söyleyen Hacı Mustafa Öz, "Kahramanmaraş, kuyumculuk sektöründe İstanbul'dan sonra en büyük üretim merkezi. Tabii ki firmalarımızın buradan gitmeleri, farklı yere dağılmaları, farklı yerde çalışmaları kapasitelerini düşürdü. Meslektaşlarımızın özellikle teknoloji kullanımı açısından gittikleri mekanlar çok uygun olmadığı için üretim kapasitemiz düştü ve Kahramanmaraş için bir gelir kaybı oluştu. Bu yapılan 1 milyar 60 milyonluk ihale, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından desteklenmekte. Elimizdeki sermayeleri binaya bağlamamamız için iş yerlerini teslim alırken yüzde 50'sini peşin olarak ödeyeceğiz. Kalan kısmını da yıllık yüzde 4 faizle, 3 yıl ödemesiz, 13 yılda ödeyeceğiz. Bu da en azından bizim firmalarımızı rahatlatmış olacak. Bir an önce bitmesi Kahramanmaraş'ta hem ihracat hem üretim hem istihdam açısından büyük bir mağduriyeti gidermiş olacak. Burası, iş hacmi olduğu zaman 40 tonun üzerinde üretim yapacak kapasiteye sahip. Deprem öncesi 20 tonlara kadar ulaşmıştık. Depremden sonra çok ciddi bir iş kaybımız oldu" dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        İşsizlik rakamları açıklandı
        İşsizlik rakamları açıklandı
        Beşiktaş'ta cip faciası: Önce 4 araca ardından da yayaya çarptı
        Beşiktaş'ta cip faciası: Önce 4 araca ardından da yayaya çarptı
        Yunanistan'da yangın: Dumanlar Atina'ya ulaştı!
        Yunanistan'da yangın: Dumanlar Atina'ya ulaştı!
        "Lige damga vuracak!"
        "Lige damga vuracak!"
        Nükleer santralde yangın!
        Nükleer santralde yangın!
        Paris'te muhteşem kapanış!
        Paris'te muhteşem kapanış!
        Yurt dışı çıkış harç pulu 500 lira oldu
        Yurt dışı çıkış harç pulu 500 lira oldu
        Sağanak ve fırtına uyarısı!
        Sağanak ve fırtına uyarısı!
        Görevi olimpiyat
        Görevi olimpiyat
        Chery'den Türkiye'de yatırım mesajı
        Chery'den Türkiye'de yatırım mesajı
        Uyumadan önce bunu yapıyorsanız vücut saatiniz değişmiş olabilir!
        Uyumadan önce bunu yapıyorsanız vücut saatiniz değişmiş olabilir!
        Emekli aylığı sonradan artabilir mi?
        Emekli aylığı sonradan artabilir mi?
        3 yavru kedi fırça sapıyla öldürüldü! Feci anlar kamerada
        3 yavru kedi fırça sapıyla öldürüldü! Feci anlar kamerada
        Galatasaray'da sol beke sürpriz aday!
        Galatasaray'da sol beke sürpriz aday!
        Aşırı turist mağduru 34 destinasyon
        Aşırı turist mağduru 34 destinasyon
        "Trump ABD'nin güvenliği için gerçek bir tehdit"
        "Trump ABD'nin güvenliği için gerçek bir tehdit"
        İnsanlara kapalı 10 yasak bölge!
        İnsanlara kapalı 10 yasak bölge!
        Yeşilçam'ın Yusuf Dikeçleri
        Yeşilçam'ın Yusuf Dikeçleri
        Ünlülerde bir bayram havası
        Ünlülerde bir bayram havası
        Kaliteyle kazandı ama...
        Kaliteyle kazandı ama...

        Benzer Haberler

        Çağlayancerit'te yaz Kur'an kursları futbol turnuvası düzenlendi
        Çağlayancerit'te yaz Kur'an kursları futbol turnuvası düzenlendi
        Kahramanmaraş'ta güçlendirme ruhsatı alınmayan orta hasarlı binalar yıkılac...
        Kahramanmaraş'ta güçlendirme ruhsatı alınmayan orta hasarlı binalar yıkılac...
        TKDK desteğiyle Kahramanmaraş'ta kurulan turizm tesisi sıcaktan bunalanları...
        TKDK desteğiyle Kahramanmaraş'ta kurulan turizm tesisi sıcaktan bunalanları...
        Kahramanmaraş'ta jandarmadan yolcu otobüslerine denetim
        Kahramanmaraş'ta jandarmadan yolcu otobüslerine denetim
        GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'taki orman yangını kontrol altına alındı
        GÜNCELLEME - Kahramanmaraş'taki orman yangını kontrol altına alındı
        Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor
        Kahramanmaraş'ta çıkan orman yangınına müdahale ediliyor