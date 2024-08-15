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        Mide kanaması geçiren hasta, ambulans helikopterle sevk edildi

        KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde mide kanaması geçiren Ahmet İspir (80), ambulans helikopterle Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 15.08.2024 - 13:40 Güncelleme: 15.08.2024 - 13:45
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        Mide kanaması geçiren hasta, ambulans helikopterle sevk edildi
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        KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde mide kanaması geçiren Ahmet İspir (80), ambulans helikopterle Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

        Andırın Devlet Hastanesi'ne dün akşam saatlerinde mide ağrısı şikayetiyle giden Ahmet İspir'in yapılan tetkiklerinde mide kanaması geçirdiği tespit edildi. Doktorlar, İspir'in durumunun çok riskli olduğunu, bu nedenle acil Adana’ya sevk edilmesi gerektiğini belirterek, Sağlık Bakanlığı'ndan ambulans helikopter istendi. Ambulans helikopter kısa sürede ilçeye geldi, hasta da ambulansla şehir stadyumuna taşındı. Ahmet İspir, sağlık görevlileri tarafından helikoptere alınıp Adana Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Ahmet İspir hastanede tedaviye alınırken, oğlu Duran İspir yetkililere teşekkür ederek, "Babamı dün akşam saatlerinde mide kanaması teşhisiyle Andırın Devlet Hastanesi'ne kaldırdık. Çok büyük ilgi ve alaka gördük. Daha sonra hava ambulansı istendi ve şu anda Adana'ya sevkini yapıyorlar. Bu büyük hizmet için devletimize çok teşekkür ediyorum" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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