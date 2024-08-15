Mide kanaması geçiren hasta, ambulans helikopterle sevk edildi

KAHRAMANMARAŞ'ın Andırın ilçesinde mide kanaması geçiren Ahmet İspir (80), ambulans helikopterle Adana Şehir Hastanesi'ne sevk edildi.

Andırın Devlet Hastanesi'ne dün akşam saatlerinde mide ağrısı şikayetiyle giden Ahmet İspir'in yapılan tetkiklerinde mide kanaması geçirdiği tespit edildi. Doktorlar, İspir'in durumunun çok riskli olduğunu, bu nedenle acil Adana’ya sevk edilmesi gerektiğini belirterek, Sağlık Bakanlığı'ndan ambulans helikopter istendi. Ambulans helikopter kısa sürede ilçeye geldi, hasta da ambulansla şehir stadyumuna taşındı. Ahmet İspir, sağlık görevlileri tarafından helikoptere alınıp Adana Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Ahmet İspir hastanede tedaviye alınırken, oğlu Duran İspir yetkililere teşekkür ederek, "Babamı dün akşam saatlerinde mide kanaması teşhisiyle Andırın Devlet Hastanesi'ne kaldırdık. Çok büyük ilgi ve alaka gördük. Daha sonra hava ambulansı istendi ve şu anda Adana'ya sevkini yapıyorlar. Bu büyük hizmet için devletimize çok teşekkür ediyorum" dedi.