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        Bakan Kurum: Yıl sonuna inşallah Ebrar Sitesi'ni bitireceğiz

        ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Ebrar Sitesi'nin yerine yaptığımız yaklaşık 770 konutumuz, az önce inceledik, vefat eden vatandaşlarımızı geri getiremeyiz ama onların emaneti olan Ebrar Sitemizi ayağa kaldırmak bizim için çok çok önemli.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 14:04 Güncelleme: 23.08.2024 - 14:10
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        Bakan Kurum: Yıl sonuna inşallah Ebrar Sitesi'ni bitireceğiz
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        ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Ebrar Sitesi'nin yerine yaptığımız yaklaşık 770 konutumuz, az önce inceledik, vefat eden vatandaşlarımızı geri getiremeyiz ama onların emaneti olan Ebrar Sitemizi ayağa kaldırmak bizim için çok çok önemli. O yüzden yıl sonuna inşallah Ebrar Sitesi'ni bitireceğiz ve vatandaşlarımıza teslim etmeye başlayacağız. Ve depremin yıl dönümü 6 Şubat'ta Ebrar Sitesi'nde tüm vatandaşlarımız inşallah evlerine oturuyor olacak" dedi.

        Bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Kahramanmaraş'a gelen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 Şubat depremlerinin merkez üssü olan kentte yürütülen çalışmaları yerinde inceledi. Depremzedeler için yapılan konut ve iş yerleri hakkında bilgi alan Kurum, 6 Şubat'ın simgesi Ebrar Sitesi'nin yerine yapılan inşaatlarda da incelemelerde bulundu. Yaklaşık 1400 kişinin yaşamını yitirdiği sitenin enkazının kaldırılmasının ardından yapımına başlanan yeni binaların inşaatını inceleyen Kurum, 6 Şubat'tan bugüne kadar 11 ilde gerçekleştirilen çalışmalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. 11 ili ayağa kaldırmak, depremzedeleri yeni evlerine ve iş yerlerine kavuşturmak adına 153 bin işçi, mühendis ve mimarın aralıksız çalıştığını belirten Bakan Kurum, son afetzedenin evine girene kadar bu çalışmaların devam edeceğini söyledi.

        'TESLİM SAYIMIZI, BURADA 39 BİNE YIL SONUNA ULAŞTIRMIŞ OLACAĞIZ'

        Bakan Kurum, "Bugün bu anlayışla 11 ilimizde 302 bin yeni yuvamızın, iş yerimizin inşasını başlattık ve bu kapsamda 76 bin konutumuzu da vatandaşlarımıza teslim ettik. İnşallah Eylül ayında Sayın Cumhurbaşkanımızın da teşrifleriyle birlikte yeni kuramızı çekeceğiz ve bu sayıyı 100 bine ulaştıracağız. Yıl sonunda da hedefimiz en 200 bin vatandaşımızı yapmış olduğumuz konutlarda oturmasını güven içerisinde, huzur içerisinde yaşamasını sağlamak olacak. Ve hedefimiz 2025 yılına geldiğinde inşallah 11 ilimizde tüm depremzede kardeşlerimizi sağlam, güvenli konutlarına yerleştirmek olacak. Tabii şehirlerimiz yenilenecek, güçlenecek ve bu bölgede ülkemizin ekonomisi için, istihdamı için çalışan, ter döken 14 milyon insanımızı refaha kavuşturacak adımları da hep birlikte atmış olacağız. Kahramanmaraş'ımızda şu ana kadar yapmış olduğumuz çalışmalar çerçevesinde 17 bin 592 yuvamızı, iş yerimizi hızlı bir şekilde yapıp vatandaşlarımızın hizmetine sunduk ve bugün halen merkezde, Elbistan'da, Afşin'de, Onikişubat, Dulkadiroğlu, Çağlayancerit, Pazarcık ve Türkoğlu'nda toplam 45 bin 347 konut ve iş yerinin yapımını da aynı anlayışla devam ediyoruz. Ve buradan bir müjdeyi de paylaşmak istiyorum. İnşallah yıl sonuna kadar teslim ettiğimiz 17 bin 592 yuvaya 21 bin 544 yeni konutu, iş yerini daha ekleyip, yıl sonuna kadar Kahramanmaraş merkez ve ilçelerde teslimini gerçekleştireceğiz. Bu kapsamda inşallah teslim sayımızı, burada 39 bine yıl sonuna ulaştırmış olacağız" dedi.

        'KAPALI ÇARŞI'MIZIN İNŞAAT SÜRECİNİ BAŞLATIYORUZ'

        Kahramanmaraş'ın tarihi yerlerinden olan ve depremde hasar alan Kapalı Çarşı'da çalışmaların yakında başlayacağını kaydeden Kurum, "Kapalı Çarşımız da bu manada bizim önemsediğimiz, Maraş'ın ticaretinin, kültürünün adeta burada kalbinin attığı bir bölgemiz. Bu bölgede de çalışmalarımızı bitirmek üzereyiz, projelerimiz tamamlandı. İnşallah TOKİ Başkanlığımızla, Büyükşehir Belediyemizle birlikte Kapalı Çarşı'mızın inşaat sürecini de başlatıyoruz, TOKİ Başkanlığı eliyle inşallah bu projeyi yapacağız. Yine vatandaşımızın bizden merakla beklediği Doğukent Mahallemiz, Güneşevler Mahallemiz var. Burada yüksek yapıların kat yüksekliklerini düşürüyoruz ve ortada yapılaşma olmayan alanı da proje bünyesine dahil etmek suretiyle hem Doğukent'te hem de Güneşevler Mahallemizde Maraş'ımıza yakışır zemin artı 4-5 katı geçmeyen, sosyal donatılarıyla örnek bir yaşam alanını, örnek bir uydu kenti inşallah eylül ayı içerisinde kazmasını vuruyor ve başlatıyoruz" diye konuştu.

        'TÜM KAHRAMANMARAŞ, EBRAR SİTESİ İÇİN AYAĞA KALKTI'

        Bakan Kurum, 6 Şubat'ta çok büyük bir acı yaşandığını ve bu alanlardan birinin de Ebrar Sitesi olduğunu söyledi. 1000'in üzerinde insanın Ebrar Sitesi'nde hayatını kaybettiğini ancak yıkılan binaların yerine yenilerin yapıldığını belirten Kurum, "Tüm Kahramanmaraş, o gün Ebrar Sitesi için ayağa kalktı. Hep birlikte tek yürek olduk ve buradan bir tane vatandaşımızı daha canlı kurtarabilir miyizin mücadelesini hep birlikte verdik. Ebrar Sitesi'nde, Maraş'ta vefat eden tüm ailelerimize tekrar başsağlığı dileklerimi iletiyorum. İşte Ebrar Sitesi'nin yerine yaptığımız yaklaşık 770 konutumuz, az önce inceledik, vefat eden vatandaşlarımızı geri getiremeyiz ama onların emaneti olan Ebrar Sitemizi ayağa kaldırmak bizim için çok çok önemli. O yüzden yıl sonuna inşallah Ebrar Sitesi'ni bitireceğiz ve vatandaşlarımıza teslim etmeye başlayacağız. Ve depremin yıl dönümü 6 Şubat'ta Ebrar Sitesi'nde tüm vatandaşlarımız inşallah evlerine oturuyor olacak. Bu da bizim açımızdan, Maraş açısından çok çok önemli bir hadise ve burada istiyoruz ki bu acıları bir daha yaşamayalım" dedi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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