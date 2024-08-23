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        Kaza şehidi polis memuru, son yolculuğuna uğurlandı

        İSTANBUL'da uygulama sırasında otomobilin çarpması sonucu şehit olan polis memuru Mustafa Peksoy'un (27) cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 23.08.2024 - 18:02 Güncelleme: 23.08.2024 - 18:05
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        Kaza şehidi polis memuru, son yolculuğuna uğurlandı
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        İSTANBUL'da uygulama sırasında otomobilin çarpması sonucu şehit olan polis memuru Mustafa Peksoy'un (27) cenazesi, memleketi Kahramanmaraş'ta toprağa verildi.

        Türk Polis Teşkilatı'na 9 ay önce giren ve ilk görev yeri olan İstanbul'da şehit olan Mustafa Peksoy'un cenazesi, Kahramanmaraş Havalimanı'ndan alındıktan sonra Andırın ilçesi Alanlı Mahallesi'ndeki baba ocağına götürüldü. Burada dua edilip, helallik alınmasının ardından şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, tören için mahalle mezarlığına getirildi. Burada düzenlenen törene; şehidin ailesi, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, milletvekilleri, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Tolga Genç, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı. Törende, imam helallik aldıktan sonra cenaze namazını kıldırdı. Daha sonra polisler tarafından bir süre omuzlarda taşınan şehit Mustafa Peksoy'un cenazesi, gözyaşları arasında mahalle mezarlığında toprağa verildi. Törenin ardından Bakan Murat Kurum, şehidin tabutundaki Türk bayrağını babası Yusuf Peksoy'a verip, başsağlığı diledi.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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