'Mücbir sebep hali uzatılmazsa, ikinci 6 Şubat yaşanır'

6 ŞUBAT depremlerinin merkez üssü Kahramanmaraş’ın Ticaret ve Sanayi Odası (KMTSO) Meclis Başkan Vekili Mahmut Arıkan, 31 Ağustos'ta sona erecek olan mücbir sebep halinin şartsız, koşulsuz en az 6 ay daha uzatılması ve borçların 24 ay taksitlendirilmesi gerektiğini söyledi. Arıkan, deprem bölgesindeki esnaf ve girişimcilerin zor dönemden geçtiğini belirterek, “Aksi takdirde deprem bölgesi ikinci bir 6 Şubat depremini yaşamış olur. Onun için devlet yetkililerimizin bu konuları dikkate alarak deprem bölgesinde 4 ilin, 2 ilçenin bu durumunun tekrar gözden geçirilmesi lazım” dedi.

Kahramanmaraş, Malatya, Hatay ve Adıyaman ile Gaziantep’in Nurdağı ve İslahiye ilçelerini kapsayan mücbir sebep hali, 31 Ağustos’ta sona erecek. 31 Ağustos’tan sonra yüklü bir vergi ve SGK pirim borcu ile karşı karşıya kalacak olan Kahramanmaraş’taki sanayici ve esnaf, bu sürenin uzatılmasını bekliyor. KMTSO Meclis Başkan Vekili Mahmut Arıkan ile Kahramanmaraş Serbest Muhasebeciler ve Mali Müşavirler Odası Başkanı Abdullah Kalın, deprem bölgesinin ayağa kalkması için mücbir sebep halinin uzatılmaması gerektiğini ifade etti. ARIKAN: EN AZ 6 AY UZATILIP 24 TAKSİT YAPILMALI

Kahramanmaraş’ın 6 Şubat’ta üst üste yaşanan yıkıcı depremde çok büyük kayıplar verdiğini ve buna rağmen sanayisini ayağa kaldırdığını belirten Mahmut Arıkan, 31 Ağustos’ta sona erecek mücbir sebep halinin uzatılmaması durumunda sanayicileri zor günlerin beklediğini söyledi. Arıkan, “Kahramanmaraş 6 Şubat depreminde beşeri insan kaynaklarını, beşeri sermayesini kaybetti. Tabii beşeri sermayesini kaybettiği için Kahramanmaraş'ın demografik yapısının bozulmaması, sosyoekonomik yapısının kısa sürede düzeltilmesi için mücbir sebep halinin muhakkak uzatılması lazım. Mücbir sebep hali uzatılmaz ise esnafımızın, sanayicimizin, tüccarımızın bu şartları, bu koşulları, bu vergileri ödemesi mümkün değil ve Kahramanmaraş sanayicisinin, esnafının, tüccarının sicili de bozulur ödemediği için, ödeyemediği için bu vergileri. Kesinlikle ve şartsız ve koşulsuz olarak en az 6 ay uzatılması lazım. 6 ayın sonunda da 24 ay takside bu borçların yayılması lazım” diye konuştu.

'SİCİLLERİ BOZURULURSA, TEKRAR DÜZELMESİ UZUN YILLAR ALIR' Mahmut Arıkan, “Ben Cumhurbaşkanımızın bu konuyu inşallah üzerine düşerek konuyu düzelteceğiz kanaatindeyim. En az 6 ay daha uzatılması lazım. Çünkü Van depreminde 2011 yılında 5 yıl uzatılmış mücbir sebep hali. Kahramanmaraş'ta da en az bir 6 ay daha uzatılırsa, şartsız ve koşulsuz olarak kanunla 24 aya bu taksitler yayılırsa Kahramanmaraş sanayicisi bunu, bu borçlarını öder. Ama böyle şart ve teminat aranırsa bunları yerine getiremez. Sicilleri bozulursa bu sicillerin tekrar düzeltilmesi çok zor, uzun yıllar alır” dedi.

'SANAYİCİ, İKİ VERGİ YÜKÜYLE KARŞI KARŞIYA KALACAK" Mücbir sebep dışında enflasyon düzeltmesi beyannamelerinin de yaklaştığını kaydeden KMTSO Başkan Vekili Mahmut Arıkan, özellikle sanayicilerin iki vergi yükü ile karşı karşıya kalacağını anlatarak, “Tabii mücbir sebep 31 Ağustos'a sona erecek ve 3’üncü dönem enflasyon düzeltmesi beyannamesi verilecek. Şimdi arkasından bir de bu yükle karşı karşıya kalacak. Zaten biriken borçlarını ödeyemeyen tüccar, sanayici esnaf tekrar enflasyon düzeltmesiyle bu 3’üncü dönem vergileri de ödemesi mümkün değil. İki vergi ile iki yükle Kahramanmaraş sanayicisi karşı karşıya kalacak. Hem bu geçmişe dönük vergilerin ödenmesi hem de enflasyon düzeltmesinden doğan bu enflasyon farklarının bu değerlemeden dolayı ödenecek vergilerin altından deprem bölgeleri kalkamaz. Burada da bu deprem bölgelerinde en az 1 yıl enflasyon düzeltmesinden muaf tutulması lazım. Bu da çok önemli. Aynı mücbir sebebin uzatılması kadar da bu enflasyon düzeltmesi beyannamesinin en az 1 yıl deprem bölgelerinde uygulanmaması lazım. Bunu da dikkat almaları lazım. Bu çok önemli. Eğer bunlar uzatılmazsa, aksi takdirde Kahramanmaraş halkı ikinci bir 6 Şubat depremini yaşamış olur. Onun için devlet yetkililerimizin bu konuları dikkate alarak deprem bölgesinde 4 ilin, 2 ilçenin bu durumunun tekrar gözden geçirilmesi lazım” diye konuştu.