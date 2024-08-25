6 Şubat'ın ikinci merkez üssü Elbistan'da 2 bin 4 konut teslim edildi

KAHRAMANMARAŞ'ta 6 Şubat 2023'teki ikinci depremin merkez üssü Elbistan'da yeni konutlar yükselirken, İlçe Kaymakamı Muhammet Fatih Demirel, şu ana kadar 2 bin 4 konutun teslim edildiğini açıkladı.

Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremin merkez üssü Elbistan'da yaraların sarılması için çalışmalar sürüyor. Son durum hakkında değerlendirmelerde bulunan Elbistan Kaymakamı Muhammet Fatih Demirel, ilk andan itibaren devletim tüm kurumlarının sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların desteğiyle depremin yaralarını sarmak için canhıraş bir şekilde mücadele ettiğini belirtti.

'4 BİN 140 BİNAMIZDA ENKAZ KALDIRMA İŞLEMLERİ TAMAMLANMIŞ DURUMDA' Şehirde bir taraftan ağır hasar alan binaların kaldırıldığını diğer taraftan da yeni konutların hızla yükseldiğini kaydeden Kaymakam Demirel, "İkinci depremlerin üssü olan Elbistan'ımızda depremin etkisiyle yıkılmış, acil yıkılacak ve ağır hasar kaydı girilen 4 bin 441 binamız bulunmaktadır. Bunlardan 3 bin 50 tanesi ağır hasarlı, 447 tanesi de orta hasarlıdır. Şu anda da toplamda yüzde 98 seviyelerindeyiz, 4 bin 140 binamızda enkaz kaldırma işlemleri tamamlanmış durumda. Geriye kalanlarda da hukuki süreçlerinden dolayı beklemedeyiz. Şu an için Elbistan merkezde iki farklı mahallemizde AFAD eliyle TOKİ tarafından yatırılan afet konutlarımız bulunmaktadır" dedi.