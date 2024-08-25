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        6 Şubat'ın ikinci merkez üssü Elbistan'da 2 bin 4 konut teslim edildi

        KAHRAMANMARAŞ'ta 6 Şubat 2023'teki ikinci depremin merkez üssü Elbistan'da yeni konutlar yükselirken, İlçe Kaymakamı Muhammet Fatih Demirel, şu ana kadar 2 bin 4 konutun teslim edildiğini açıkladı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.08.2024 - 18:04 Güncelleme: 25.08.2024 - 18:05
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        6 Şubat'ın ikinci merkez üssü Elbistan'da 2 bin 4 konut teslim edildi
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        KAHRAMANMARAŞ'ta 6 Şubat 2023'teki ikinci depremin merkez üssü Elbistan'da yeni konutlar yükselirken, İlçe Kaymakamı Muhammet Fatih Demirel, şu ana kadar 2 bin 4 konutun teslim edildiğini açıkladı.

        Kahramanmaraş'ta 6 Şubat 2023'te meydana gelen 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremin merkez üssü Elbistan'da yaraların sarılması için çalışmalar sürüyor. Son durum hakkında değerlendirmelerde bulunan Elbistan Kaymakamı Muhammet Fatih Demirel, ilk andan itibaren devletim tüm kurumlarının sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların desteğiyle depremin yaralarını sarmak için canhıraş bir şekilde mücadele ettiğini belirtti.

        '4 BİN 140 BİNAMIZDA ENKAZ KALDIRMA İŞLEMLERİ TAMAMLANMIŞ DURUMDA'

        Şehirde bir taraftan ağır hasar alan binaların kaldırıldığını diğer taraftan da yeni konutların hızla yükseldiğini kaydeden Kaymakam Demirel, "İkinci depremlerin üssü olan Elbistan'ımızda depremin etkisiyle yıkılmış, acil yıkılacak ve ağır hasar kaydı girilen 4 bin 441 binamız bulunmaktadır. Bunlardan 3 bin 50 tanesi ağır hasarlı, 447 tanesi de orta hasarlıdır. Şu anda da toplamda yüzde 98 seviyelerindeyiz, 4 bin 140 binamızda enkaz kaldırma işlemleri tamamlanmış durumda. Geriye kalanlarda da hukuki süreçlerinden dolayı beklemedeyiz. Şu an için Elbistan merkezde iki farklı mahallemizde AFAD eliyle TOKİ tarafından yatırılan afet konutlarımız bulunmaktadır" dedi.

        '3 BİN 621 HAK SAHİBİMİZE KURA NETİCESİNDE KONUTLARI ÇIKTI'

        Şu ana kadar ilçede 2 bin 4 konutun teslim edildiğini belirten Kaymakam Demirel, "Toplamda biten ve bitme aşamasında olan 5 bin 19 konutumuz var. 3 bin 621 hak sahibimize kura neticesinde konutları çıktı. Bunlar içerisinde şu an 1950 tanesine anahtarlarını teslim ettik, geriye kalanlar da binalarına çok kısa süre içerişinde girecekler inşallah. Merkezdeki konutlarımıza ilave olarak da kırsal mahallelerimizde toplamda 942 adet konutumuzun 54 tanesi teslim edildi, diğerlerinin de inşası tamamlanma aşamasındadır. Amacımız, devletin tüm kurum ve kuruluşlarıyla afetzede vatandaşlarımızın bir an önce eski günlerine, sıcak yuvalarına kavuşmasını temin etmekte bu yönde gayretlerimizi çalışmalarımız hep beraber devam ediyor" diye konuştu.

        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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