Devrilen traktörün sürücüsü öldü

Kaza, öğle saatlerinde Karaağaç Mahallesi'nde meydana geldi. Kent merkezine doğru giden Mehmet Doğan yönetimindeki 80 KJ 556 plakalı traktör, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu yol kenarındaki tarlaya devrildi. Kazada, sürücü Doğan traktörün altında kalırken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Mehmet Doğan’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

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