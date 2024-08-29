Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Kahramanmaraş Haberleri

        6 Şubat depreminde beton blokları oynayan tünel, yeniden trafiğe kapatıldı

        6 ŞUBAT depremlerinde tavandaki beton bloklarında oynama meydana gelen ancak yapılan inceleme sonrası trafiğe bir engelinin olmadığı belirlenen Kahramanmaraş'taki Aşık Mahzuni Şerif Tüneli, yeniden trafiğe kapatıldı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 29.08.2024 - 12:33 Güncelleme: 29.08.2024 - 12:35
        ABONE OL
        ABONE OL
        6 Şubat depreminde beton blokları oynayan tünel, yeniden trafiğe kapatıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        6 ŞUBAT depremlerinde tavandaki beton bloklarında oynama meydana gelen ancak yapılan inceleme sonrası trafiğe bir engelinin olmadığı belirlenen Kahramanmaraş’taki Aşık Mahzuni Şerif Tüneli, yeniden trafiğe kapatıldı. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, Ankara’dan bir ekip geldiğini belirterek, “Şu anda tünelde inceleme yapıyorlar. Onların vereceği rapora göre hareket edeceğiz” dedi.

        Kahramanmaraş-Göksun kara yolunun Edebiyat Yolu bölümündeki Aşık Mahzuni Şerif Tüneli, 6 Şubat depremlerinde de bloklarının oynaması üzerine trafiğe kapatılmıştı. 2881 metre uzunluğundaki tünelin beton bloklarında dün oynama meydana geldi. Tünel trafiğe kapatıldı ve Karayolları Genel Müdürlüğü’nce bölgeye inceleme yapmak üzere teknik ekip gönderildi.

        ‘RAPORA GÖRE HAREKET EDECEĞİZ’

        Ekipler tünelde incelemelerini sürdürürken, trafik akışı da eski güzergah Püren Geçidi’ne yönlendirildi. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, ekiplerin incelemesinin devam ettiğini belirtirken, tünelin trafiğe ne zaman açılacağının henüz belli olmadığını söyledi. Vali Ünlüer, “6 Şubat depremlerinde de beton bloklarda oynama meydana gelmişti. O dönem incelenmiş ve bir engel teşkil etmediği için trafiğe devam edilmişti ancak dün beton bloklarda yine oynama olduğu bilgisi geldi. Bu oynamaların, depremlerde yaşananların devamın olup olmadığını bilemiyoruz. İnceleme ve tespit için teknik elemanlar istendi. Ankara’dan ekipler geldi ve şu anda tünelde inceleme yapıyorlar. Onların vereceği rapora göre hareket edeceğiz” dedi.

        2020’DE AÇILMIŞTI

        4,6 milyar liraya mal olan Kahramanmaraş-Göksun kara yolu 7 Kasım 2020’de açılmıştı. 11 çift tüplü, 2 viyadük ve 3 köprünün de yer aldığı yolun bir bölümü, Edebiyat Yolu olarak belirlenmiş ve güzergahtaki tünellere de Türk edebiyatının önemli isimleri olan Kahramanmaraşlı Cahit Zarifoğlu, Erdem Bayazıt, Rasim Özdenören, Nuri Pakdil, Akif İnan, Alaeddin Özdenören, Ali Kutlay ile Aşık Mahsuni Şerif, Hayati Vasfi Taşyürek, Abdurrahim Karakoç, Bahattin Karakoç, Sezai Karakoç ve Necip Fazıl Kısakürek’in isimleri verilmişti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Sefaköy'de iki metrobüs çarpıştı: 1 ölü, 50 yaralı
        Sefaköy'de iki metrobüs çarpıştı: 1 ölü, 50 yaralı
        İstanbul'da yeni taksi teklifi onaylandı
        İstanbul'da yeni taksi teklifi onaylandı
        3 çocuğunu katleden cani baba öldü!
        3 çocuğunu katleden cani baba öldü!
        Kremlin: Durov davası siyasi zulme dönüşmemeli
        Kremlin: Durov davası siyasi zulme dönüşmemeli
        Şampiyonlar Ligi'nde torbalar netleşti
        Şampiyonlar Ligi'nde torbalar netleşti
        Bacaklardaki belirgin damar görüntüsünün nedeni ne olabilir?
        Bacaklardaki belirgin damar görüntüsünün nedeni ne olabilir?
        17 yıl önce düşen uçağın enkazı bulundu
        17 yıl önce düşen uçağın enkazı bulundu
        İlk giysilerin arka planındaki hikaye!
        İlk giysilerin arka planındaki hikaye!
        Evden kaçan maymun genç kızı hastanelik etti
        Evden kaçan maymun genç kızı hastanelik etti
        Narin Güran'ı arama çalışmaları 9'uncu günde! İşte son gelişmeler
        Narin Güran'ı arama çalışmaları 9'uncu günde! İşte son gelişmeler
        Bakan Şimşek'ten 'enflasyon düzeltmesi' açıklaması
        Bakan Şimşek'ten 'enflasyon düzeltmesi' açıklaması
        Adım adım Fenerbahçe'ye!
        Adım adım Fenerbahçe'ye!
        Böbrekleri korumanın 10 yolu
        Böbrekleri korumanın 10 yolu
        Ayrılığı bu sözlerle duyurdu
        Ayrılığı bu sözlerle duyurdu
        Beşiktaş, Lugano'yu ağırlayacak
        Beşiktaş, Lugano'yu ağırlayacak
        Trump'a suikast girişiminde bulunan saldırganın arama geçmişi açıklandı
        Trump'a suikast girişiminde bulunan saldırganın arama geçmişi açıklandı
        80'ler testi: Bu ünlüleri tanıdınız mı?
        80'ler testi: Bu ünlüleri tanıdınız mı?
        Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'altınla kira ödeme' açıklaması
        Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan 'altınla kira ödeme' açıklaması
        Warren Buffett 1 trilyon dolar kulübünde
        Warren Buffett 1 trilyon dolar kulübünde
        Vatandaş vergi borcunu kartla ödüyor
        Vatandaş vergi borcunu kartla ödüyor

        Benzer Haberler

        Kahramanmaraş'ta lunaparkta yüksekte asılı kalan 23 kişi kurtarıldı
        Kahramanmaraş'ta lunaparkta yüksekte asılı kalan 23 kişi kurtarıldı
        Kahramanmaraş'ta Toplumsal Hizmet Merkezinin açılışı gerçekleştirildi
        Kahramanmaraş'ta Toplumsal Hizmet Merkezinin açılışı gerçekleştirildi
        Kahramanmaraş'ta hayvan otlatmaya giden 78 yaşındaki vatandaş ölü bulundu
        Kahramanmaraş'ta hayvan otlatmaya giden 78 yaşındaki vatandaş ölü bulundu
        Kayıp olarak aranırken domuz saldırısında öldüğü ortaya çıktı
        Kayıp olarak aranırken domuz saldırısında öldüğü ortaya çıktı
        Kayıh olarak aranırken domuz saldırısında öldüğü ortaya çıktı
        Kayıh olarak aranırken domuz saldırısında öldüğü ortaya çıktı
        Kahramanmaraş'ta cami temeli kazısında tarihi kemer ve tünel bulundu
        Kahramanmaraş'ta cami temeli kazısında tarihi kemer ve tünel bulundu