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        Kamyon ile çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü öldü

        KAHRAMANMARAŞ'ta kamyon ile çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü Ercan Toprak, hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 30.08.2024 - 14:41 Güncelleme: 30.08.2024 - 14:45
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        Kamyon ile çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü öldü
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        KAHRAMANMARAŞ'ta kamyon ile çarpışan hafif ticari aracın sürücüsü Ercan Toprak, hayatını kaybetti.

        Kaza, öğle saatlerinde Önsen Kavşağı'nda meydana geldi. Odun ambarı istikametine giden M.K. yönetimindeki 52 ACM 573 plakalı kamyon ile Ercan Toprak'ın kullandığı 46 AIB 123 plakalı hafif ticari araç çarpıştı. Kazada sürücü Ercan Toprak araçta sıkışırken, ihbarla kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Toprak'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Toprak'ın cenazesi, itfaiye ekipleri tarafından çıkarıldıktan sonra Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kamyon şoförü M.K. gözaltına alınırken, kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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