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        Kahramanmaraş'ta orman yangını

        KAHRAMANMARAŞ'ın Onikişubat ilçesinde orman yangını çıktı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 15:16 Güncelleme: 31.08.2024 - 15:20
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        Kahramanmaraş'ta orman yangını
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        KAHRAMANMARAŞ'ın Onikişubat ilçesinde orman yangını çıktı. Yangının söndürmek için bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

        İlçeye bağlı kırsal Kürtül Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Tüneli mevkisindeki ormanda, saat 14.00 sıralarında yangın çıktı. Ormandan yükselen dumanı görenlerin ihbarıyla bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı tarafından çok sayıda ekip sevk edildi. Ekipler, alevlere müdahale ediyor.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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