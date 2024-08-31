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        Kahramanmaraş'ta orman yangını (2)

        HAVADANVE KARADAN MÜDAHALE DEVAM EDİYOR​Kahramanmaraş'ta saat 13.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 19:20 Güncelleme: 31.08.2024 - 19:25
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        Kahramanmaraş'ta orman yangını (2)
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        HAVADANVE KARADAN MÜDAHALE DEVAM EDİYOR

        ​Kahramanmaraş’ta saat 13.45’te başlayan orman yangını devam ediyor. Yangını kontrol altına alabilmek için Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı 150 personel, 15 arazöz, 2 itfaiye, 6 su ikmal aracı, 3 dozer ve 1 greyder ile alevlere müdahale ediyor. Havadan da 2 helikopterin destek verdiği çalışmalarda arazinin sarp ve kayalık olması ve şiddetli esen rüzgar, ekiplerin müdahalesini zorlaştırıyor.

        Galeri
        Galeri
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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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