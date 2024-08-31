Kahramanmaraş'ta orman yangını (2)
HAVADANVE KARADAN MÜDAHALE DEVAM EDİYORKahramanmaraş'ta saat 13.
HAVADANVE KARADAN MÜDAHALE DEVAM EDİYOR
Kahramanmaraş’ta saat 13.45’te başlayan orman yangını devam ediyor. Yangını kontrol altına alabilmek için Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı 150 personel, 15 arazöz, 2 itfaiye, 6 su ikmal aracı, 3 dozer ve 1 greyder ile alevlere müdahale ediyor. Havadan da 2 helikopterin destek verdiği çalışmalarda arazinin sarp ve kayalık olması ve şiddetli esen rüzgar, ekiplerin müdahalesini zorlaştırıyor.
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