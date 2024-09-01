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        Kahramanmaraş'taki yangında 15 hektar orman zarar gördü

        KAHRAMANMARAŞ'ta dün başlayan ve 18 saatlik çalışma sonunda söndürülen yangında 15 hektar kızılçam ormanı yandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 11:34 Güncelleme: 01.09.2024 - 11:40
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        Kahramanmaraş'taki yangında 15 hektar orman zarar gördü
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        KAHRAMANMARAŞ’ta dün başlayan ve 18 saatlik çalışma sonunda söndürülen yangında 15 hektar kızılçam ormanı yandı.

        Dün saat 14.00 sıralarında merkez Onikişubat ilçesine bağlı kırsal Kürtül Mahallesi’nin Necip Fazıl Kısakürek Tüneli mevkisindeki kızılçam ormanında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na bağlı 150 personel; 15 arazöz, 2 itfaiye, 6 su ikmal aracı, 3 dozer ve 1 greyder ile alevlere müdahale etti. Şiddetli esen rüzgar ve arazinin sarp ve kayalık olması ekiplerin çalışmalarını güçleştirirken, söndürme çalışmalarına havadan da 2 helikopter destek verildi.

        Yaklaşık 18 saatlik çalışma sonunda yangın, saat 07.30 sıralarında kontrol altına alındı. Ekipler bölgede soğutma çalışmalarını sürdürürken, yangında 15 hektar kızılçam orman yandı.

        Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.

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        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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