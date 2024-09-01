Drift sırasında otomobil seyircilerin arasına daldı

KAHRAMANMARAŞ’ta düzenlenen modifiyeli araç festivalinde bir otomobil, drift sırasında sürücüsünün kontrolünü kaybetmesi sonucu seyircilerin arasına daldı. Kazayı 2 kişi hafif sıyrıklarla atlatırken, araçta hasar oluştu.

Modifiyeli araç tutkunları, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi ile Kahramanmaraş Auto Fest Derneği’nin düzenlediği festivalde buluştu. Kılavuzlu Millet Bahçesi’nde gerçekleştirilen festivalde modifiye araçlar sergilendi, gösteri yapıldı.

2 sürücünün park yerinde yaptığı drift sırasında otomobillerden biri kaldırıma çarptı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, bu sırada gösteriyi izleyen seyircilerin arasında daldı. Kazada 2 kişi hafif yaralandı. Sağlık durumları iyi olan yaralıların, hastaneye gitmedikleri öğrenildi. Aracın üzerlerine geldiğini gören seyircilerin son anda kaçması faciayı önlerken, o anlar cep telefonu kamerasıyla da kaydedildi.