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        Kahramanmaraş İstiklal Spor - Kilis Belediyespor: 0-1

        STAT:Batıpark Adem Şahan Sentetik Çim Sahası HAKEMLER: Hakan Aktaş, Ayberk Yalçınkaya, Babacan Can DurmuşKAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL SPOR: Enes - Kamil, Uğur Mustafa, Reşo, Ahmet Melih, Hilmi Arda, Tarık, Vaysal, Onur, Osman, NurettinKİLİS BELEDİYESPOR: İhsan Turgut - Eren , Tahir, Kerem (Cabbar), Umut Koray, Uğur, Hüseyin (Dk.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 10.09.2024 - 16:11 Güncelleme: 10.09.2024 - 16:15
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        Kahramanmaraş İstiklal Spor - Kilis Belediyespor: 0-1
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        STAT:Batıpark Adem Şahan Sentetik Çim Sahası

        HAKEMLER: Hakan Aktaş, Ayberk Yalçınkaya, Babacan Can Durmuş

        KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL SPOR: Enes - Kamil, Uğur Mustafa, Reşo, Ahmet Melih, Hilmi Arda, Tarık, Vaysal, Onur, Osman, Nurettin

        KİLİS BELEDİYESPOR: İhsan Turgut - Eren , Tahir, Kerem (Cabbar), Umut Koray, Uğur, Hüseyin (Dk.80 Mohamad), Mahsuni (Dk. 62 Eren), Arif , Halil, Onur

        SARI KARTLAR: Kamil (Kahramanmaraş İstiklal Spor),

        GOLLER: Dk.24 Arif (Kilis Belediyespor)

        Ziraat Türkiye Kupası 1’nci Tur maçları, TFF 3’üncü Lig 4’üncü Grup’ta mücadele eden Kahramanmaraş İstiklal Spor ile Bölgesel Amatör Lig takımlarından Kilis Belediyespor arasında oynanan maçla başladı.

        Konuk takım Kilis Belediyespor, 24'üncü dakikada Arif ile bulduğu golle karşılaşmayı 1-0 kazanarak adını bir üst tura yazdırdı.

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        Galeri
        Galeri
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        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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