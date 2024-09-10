Kahramanmaraş İstiklal Spor - Kilis Belediyespor: 0-1

Konuk takım Kilis Belediyespor, 24'üncü dakikada Arif ile bulduğu golle karşılaşmayı 1-0 kazanarak adını bir üst tura yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası 1’nci Tur maçları, TFF 3’üncü Lig 4’üncü Grup’ta mücadele eden Kahramanmaraş İstiklal Spor ile Bölgesel Amatör Lig takımlarından Kilis Belediyespor arasında oynanan maçla başladı.

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