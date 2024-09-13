Kahramanmaraş'ta orman yangını

Yangın, akşam saatlerinde Pınarbaşı Mahallesi'ndeki ormanda çıktı. İhbar üzerine bölgeye Kahramanmaraş Orman Bölge Müdürlüğü ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye Daire Başkanlığı'nca çok sayıda ekip sevk edildi. Kısa sürede bölgeye giden ekipler alevleri kontrol altına almaya çalışıyor.

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