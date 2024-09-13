Kahramanmaraş'ta orman yangını (2)

Kahramanmaraş'ta saat 19.00 sıralarında kızılçam ormanında çıkan yangın, ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla saat 21.00 sıralarında kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışması devam ederken, yangının çıkış sebebini belirlemek için de inceleme başlatıldı.

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