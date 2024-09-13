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        Kahramanmaraş'ta orman yangını (2)

        2SAATTE KONTROL ALTINA ALINDIKahramanmaraş'ta saat 19.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 13.09.2024 - 22:08 Güncelleme: 13.09.2024 - 22:08
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        Kahramanmaraş'ta orman yangını (2)
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        2SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

        Kahramanmaraş'ta saat 19.00 sıralarında kızılçam ormanında çıkan yangın, ekiplerin 2 saatlik çalışmasıyla saat 21.00 sıralarında kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgede soğutma çalışması devam ederken, yangının çıkış sebebini belirlemek için de inceleme başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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