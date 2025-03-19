Kahramanmaraş'ın 2 ilçesinde okullara 'kar' tatili
KAHRAMANMARAŞ'ın Afşin ve Göksun ilçesinde kar nedeniyle okullar 1 gün süreyle tatil edildi.
KAHRAMANMARAŞ’ın Afşin ve Göksun ilçesinde kar nedeniyle okullar 1 gün süreyle tatil edildi.
Kar yağışı, Afşin ve Göksun ilçelerinde etkili oldu. Karın günlük yaşamı olumsuz etkilemesi nedeniyle Afşin ve Göksun Kaymakamlıkları da aldıkları kararla okulları yarın 1 gün süreyle tatil etti. Kaymakamlıklardan yapılan açıklamada olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm resmi, özel, örgün ve yaygın eğitim kurumlarının 20 Mart Perşembe günü tatil edildiğini, engelli ve hamile kamu personelleri ile çocuğu kreş ve anaokuluna devam eden annelerin de idari izinli sayılacağı belirtildi.
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