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        Trafikte tartıştığı kişiye silah çekti; o anlar kamerada

        KAHRAMANMARAŞ'ta trafikte tartışan sürücülerden biri, diğerine silah çekti.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.03.2025 - 20:07 Güncelleme: 21.03.2025 - 20:10
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        Trafikte tartıştığı kişiye silah çekti; o anlar kamerada
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        KAHRAMANMARAŞ’ta trafikte tartışan sürücülerden biri, diğerine silah çekti. O anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

        Olay, akşam saatlerinde Doktor Sait Bulvarı’nda meydana geldi. İsimleri öğrenilemeyen 2 otomobilin sürücüsü trafikte ilerlerken henüz belirlenemeyen bir nedenle durdular ve tartışmaya başladılar. Tartışma sırasında araçlarından inen sürücüler birbirilerinin üzerine yürüyüp bağırmaya başladı.

        Tartışma büyünce sürücülerden biri otomobilin bagajını açıp bir şeyler aramaya başlarken, diğer sürücü de belinden silahını çıkardı ve diğerine doğrulttu. Olayı izleyen çevredeki vatandaşlardan biri silah çeken kişiyi engelleyerek, olası bir cinayeti engelledi. Tüm bu yaşananlar cep telefonu kamerasıyla kaydedilirken, diğer sürücülerin araya girmesiyle birlikte taraflar olay yerinden ayrıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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