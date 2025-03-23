Kahramanmaraş'ta otomobiller kafa kafaya çarpıştı: 7 yaralı

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından araçlardan çıkarılarak sağlık görevlilerine teslim edilen 7 yaralı ambulanslarla kentteki hastanelere götürüldü. Tedaviye alınan yaralılardan birinin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Kaza, akşam saatlerinde Kahramanmaraş- Adana kara yolunda meydana geldi. R.A. yönetimindeki 46 BP 485 plakalı otomobil ile G.F.’nin kullandığı 33 NYD 03 plakalı otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte araçlarda bulunan A.A., E.K., A.A., M.A. ve F.G. yaralandı.

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