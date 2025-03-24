AK Partili Kaya: Türkiye'yi çok daha güçlü hale getirmek için çalışmaya devam edeceğiz

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayın Kaya, “Allah'ın izniyle biz Türkiye'yi kadınıyla, erkeğiyle omuz omuza çok daha güçlü bir hale getirmek için gece- gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Dr. Fatma Betül Sayın Kaya, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nın geleneksel iftar davetine katıldı. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, ilçe belediye başkanları ve iş insanlarının katılımıyla gerçekleşen davette iftarın ardından Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu, depremden sonra yapılan çalışmalar hakkında sunum yaptı. Fatma Betül Sayan Kaya ise konuşmasında 6 Şubat’ta yaşadıklarını anlattı. Kahramanmaraş’ta, aralarında doktorların da olduğu birçok arkadaşının olduğunu, 6 Şubat sabahı onların mesajıyla uyandığını ifade eden Kaya, şunları söyledi:

“Maraş'ın hastanelerin zor durumda olduğunu ve ilave takviye doktor, sağlık personeli, yardımcı personeli ihtiyacı olduğu mesajını görünce hiç durmadan İstanbul'dan yola çıktım ve Maraş'a depremin ilk günü ulaştım Yine ilk gün çok kıymetli milletvekili arkadaşımı Tuğba Köksal Hanım o zaman MKYK üyemizdi, o da oğluyla birlikte gelmişti. Ve biz Maraş'a geldiğimiz o gün gerçekten burada gördüklerimiz, sizlerin yaşadıkları, bizim de İstanbul'dan Ankara'dan gördüklerimiz, Maraş’ın öncelikle arama kurtarma faaliyetleri, tedavi imkanları, yaralılarımızın olmak üzere çok zor bir dönemi, zor bir ayı burada sizlerle birlikte geçirdim. İlk günlerde tabii sabahlara kadar hiç uyumadan arama kurtarma alanlarının orada koordinasyonda destek olarak bulunduk. Emniyet binasında, AFAD binasında koordinasyonda sabahladık. Gecelerce arabanın içinde 1-2 saat uyuyarak günler geçirdik ve 1 ayı Maraş halkının yanında olarak yaraları sarmak, Maraş’ı ilk o AKUT döneminde ayakta tutabilmek için biz de bir Maraşlı kardeşiniz gibi sizin yanınıza geçirdim. Ama şunu söyleyeyim, siyasi hayatımın gerçekten en fazla insanların derdine derman olduğu dönemlerden biri olarak görürüm o dönemi.”