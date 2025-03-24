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        AK Partili Kaya: Türkiye'yi çok daha güçlü hale getirmek için çalışmaya devam edeceğiz

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayın Kaya, "Allah'ın izniyle biz Türkiye'yi kadınıyla, erkeğiyle omuz omuza çok daha güçlü bir hale getirmek için gece- gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 24.03.2025 - 22:29 Güncelleme: 24.03.2025 - 22:35
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        AK Partili Kaya: Türkiye'yi çok daha güçlü hale getirmek için çalışmaya devam edeceğiz
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        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayın Kaya, “Allah'ın izniyle biz Türkiye'yi kadınıyla, erkeğiyle omuz omuza çok daha güçlü bir hale getirmek için gece- gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

        AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sosyal Politikalar Başkanı Dr. Fatma Betül Sayın Kaya, Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası’nın geleneksel iftar davetine katıldı. Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, milletvekilleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel, ilçe belediye başkanları ve iş insanlarının katılımıyla gerçekleşen davette iftarın ardından Kahramanmaraş Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Mustafa Buluntu, depremden sonra yapılan çalışmalar hakkında sunum yaptı. Fatma Betül Sayan Kaya ise konuşmasında 6 Şubat’ta yaşadıklarını anlattı. Kahramanmaraş’ta, aralarında doktorların da olduğu birçok arkadaşının olduğunu, 6 Şubat sabahı onların mesajıyla uyandığını ifade eden Kaya, şunları söyledi:

        “Maraş'ın hastanelerin zor durumda olduğunu ve ilave takviye doktor, sağlık personeli, yardımcı personeli ihtiyacı olduğu mesajını görünce hiç durmadan İstanbul'dan yola çıktım ve Maraş'a depremin ilk günü ulaştım Yine ilk gün çok kıymetli milletvekili arkadaşımı Tuğba Köksal Hanım o zaman MKYK üyemizdi, o da oğluyla birlikte gelmişti. Ve biz Maraş'a geldiğimiz o gün gerçekten burada gördüklerimiz, sizlerin yaşadıkları, bizim de İstanbul'dan Ankara'dan gördüklerimiz, Maraş’ın öncelikle arama kurtarma faaliyetleri, tedavi imkanları, yaralılarımızın olmak üzere çok zor bir dönemi, zor bir ayı burada sizlerle birlikte geçirdim. İlk günlerde tabii sabahlara kadar hiç uyumadan arama kurtarma alanlarının orada koordinasyonda destek olarak bulunduk. Emniyet binasında, AFAD binasında koordinasyonda sabahladık. Gecelerce arabanın içinde 1-2 saat uyuyarak günler geçirdik ve 1 ayı Maraş halkının yanında olarak yaraları sarmak, Maraş’ı ilk o AKUT döneminde ayakta tutabilmek için biz de bir Maraşlı kardeşiniz gibi sizin yanınıza geçirdim. Ama şunu söyleyeyim, siyasi hayatımın gerçekten en fazla insanların derdine derman olduğu dönemlerden biri olarak görürüm o dönemi.”

        'MARAŞ, ÇOK DAHA GÜZEL GÜNLERİ YAŞAYACAK'

        Depremlerin ardından Kahramanmaraş’a her geldiğinde zor günleri geride bırakan bir şehirle karşılaştığını belirten Fatma Betül Sayan Kaya, şöyle devam etti:

        “2 senenin içerisinde 201 bin konutu hak sahiplerine teslim eden, Maraş'ın ayağa kalkması için sadece konutlarla değil aynı zamanda ekonomik olarak da ayağa kalkması için TUSAŞ tesislerini çok kısa bir sürede hayata geçiren güçlü bir iktidar var. Güçlü bir Cumhurbaşkanımız var. Ve onun liderliğinde Maraş için seferber olmuş bakanlarımız var.”

        'ARAMIZA NİFAK SOKMAK İSTEYENLERE FIRSAT VERMEYELİM'

        AK Parti Genel başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya, Kahramanmaraş’ın daha iyiye gittiğini görmekten mutlu olduğunu, Ticaret ve Sanayi Odasının başta kadınlar olmak üzere yaraların sarılması adına yaptığı projeleri de takdir ettiğini belirterek, “Bir ülkenin gerçekten ekonomik anlamda kalkınması için kadının ve erkeğin eşit bir şekilde istihdama katılması lazım. Bunun için Maraş'ta kadınların özellikle istihdamına katkı sağlanması için yapılan projeler çok çok kıymetli, değerli. Bu anlamlı projeler için de ticaret ve sanayi odamıza teşekkür ediyorum. Maraş'ın bir kadın vekili de var. Bu anlamda da bütün bu projelerde de size eminim bakanlar düzeyinde de destek olacaktır. Teşekkür ediyorum Türkiye'nin kadınları adına. Allah'ın izniyle biz Türkiye'yi kadınıyla, erkeğiyle omuz omuza çok daha güçlü bir hale getirmek için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz. Ekonomisiyle, güvenliğiyle, sanayisiyle, demokrasiyle, adaletiyle Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi Türkiye Allah'ın izniyle çok daha güçlü günlere gelecek. Biz yeter ki çalışalım, biz yeter ki aramıza nifak sokmak isteyenlere fırsat vermeyelim. Bir olalım, beraber olalım, gecemizi gündüzümüze katalım” diye konuştu.

        Konuşmanın ardından Mustafa Buluntu ile Meclis Başkanı Hanifi Öksüz, Fatma Betül Sayan Kaya’ya ‘Besmele’ yazılı tablo hediye etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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