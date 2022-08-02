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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahramanmaraş'ta domatesten 120 bin ton rekolte bekleniyor

AA

Kahramanmaraş'ta domatesten 120 bin ton rekolte bekleniyor

KAHRAMANMARAŞ (AA) - TUNAHAN AKGÜN - Coğrafi konumu ve iklim çeşitliliği dolayısıyla Türkiye'de kaliteli tarım ürünlerinin yetiştirildiği Kahramanmaraş'ta domatesten bu sezon 120 bin ton rekolte bekleniyor.

Akdeniz'in doğusunda bulunan ve birçok sebze ile meyve çeşidinin üretildiği kentte, çiftçiler domateste hasat heyecanı yaşıyor.

Tarla ve örtü altı üretimin yaygın olduğu Türkiye'nin domates ihtiyacının bir bölümünün karşılandığı kentteki üretim alanlarında, bu yılki bol yağışlardan dolayı yüksek verim görülüyor.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün çiftçilere verdiği desteklerle kentteki üretimi yaygınlaştırılan, raf ömrü ve aroması dolasıyla talep gören domatesten bu yıl 120 bin ton rekolte bekleniyor.

Büyük bir zahmetle toplanan domatesler, şehirdeki satışının yanı sıra kamyonlarla çevre iller ile tedarikçi firmalar aracılığıyla Almanya, İngiltere ve Katar'a gönderiliyor.

- "100 bin ton domates üretimi mevcut"

Tarım ve Orman İl Müdürü Ramazan Bilir, AA muhabirine, kentin coğrafi yapısı ve iklim özellikleri bakımından çeşitli sebze ve meyve yetiştiriciliğine ev sahipliği yaptığını söyledi.

Kentte hem örtü altı hem de tarlada domates yetiştirildiğini belirten Bilir, "İlimizde şu an 2 bin dönüm örtü altı yetiştiriciliği yapılıyor. Bunun 1600 dönümünde domates yetiştiriliyor. Örtü altında yaklaşık 40 bin ton üretimimiz var. Tarlada ise 11 ilçede 17 bin dönüm alanda, 60 bin ton üretimimiz mevcut. İlimizde toplamda yaklaşık 100 bin ton domates üretimi mevcut." diye konuştu.

Bilir, kentte üretilen domatesin aroması, tadı ve yetiştirilme tarzıyla dikkati çektiğini ifade etti.

- "Almanya, İngiltere ve Katar'a ihracat yapılıyor"

Türkiye'deki birçok kente domates gönderildiğini anlatan Bilir, şunları kaydetti:

"Yaklaşık 20 şehre ürün gönderirken, tedarikçi firmalar aracılığıyla da Almanya, İngiltere ve Katar'a ihracat yapıyoruz. 18-24 Ocak arasında yoğun kar yağışı nedeniyle 264 üreticimizin 1600 dönüme yakın serası zarar gördü. Cumhurbaşkanlığı, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Valiliğimizin öncülüğünde ödenek gelmiştir. Tüm seralarımız ayağa kalktı, üretime geçti. İlimizde örtü altı ve açık alanda yetiştirilen domateste 120 bin ton rekolte bekliyoruz. Kahramanmaraş'ta yetiştirilen domatesler genel olarak salçalık, turşuluk, kurutma ve salça yapımında kullanılıyor."

AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Habibe Öçal da hasadın devam ettiği Türkoğlu ilçesi Kadıoğluçiftliği Mahallesi'nde, kentte önemli miktarda tarım ürünü yetiştiğini söyledi.

Kentte yetiştirilen sebze ve meyvelerin talep gördüğünü anlatan Öçal, "Siyasiler olarak özellikle bu bölgenin çocuğu olarak bir milletvekili olarak çiftçilerimize gereken desteği elimizden geldiğince sunmaya çalışıyoruz. Gerek bu bölgenin kalkınması gerekse buradaki yaşayan insanlarımızın tarımla uğraşan insanlarımızın yaşam standartlarını yükseltme noktasında çeşitli girişimlerde bulunuyoruz." diye konuştu.

Çiftçilerden Abdurrahman Tosun da yetiştirdikleri domatesin raf ömrü ve aroması dolayısıyla tercih edildiğini söyledi.

Tosun, bu yıl yağışın seralarını etkilediğini ancak yağan karın üretime bereket getirdiğini de ifade etti.

Tosun, bu yıl mahsulün iyi olduğunu belirterek hasat sezonunun bereketli geçmesi temennisinde bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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