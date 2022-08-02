Kahramanmaraş'ta otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde otomobil ile kamyonetin çarpıştığı kazada, biri çocuk 3 kişi yaralandı.

Y.Ç. (39) yönetimindeki 31 AS 950 plakalı otomobil ile A.P. (49) idaresindeki 46 VG 465 plakalı kamyonet, Erçene Mahallesi'nde çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri yönlendirildi.

Sağlık ekipleri, otomobil sürücüsü ile yanındaki D.Ç. (13) ve kamyonet sürücüsünü Afşin Devlet Hastanesine kaldırdı.

Otomobil sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.