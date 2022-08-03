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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

AA

Kahramanmaraş'ta iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 6 kişi yaralandı.

Kahramanmaraş-Gaziantep karayolunun 11. kilometresinde, İ.M. idaresindeki yabancı plakalı otomobil ile E.A'nın kullandığı 46 KA 068 plakalı otomobil çarpıştı.

Yabancı plakalı otomobil sürücüsü ile yanındaki H.M, T.M, E.M, E.M, ve T.K. yaralandı.

Ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle yolda trafik akışına polis ekiplerince bir süre kontrollü izin verildi.

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