Kahramanmaraş’ta belediye işçileri eylem yaptı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - HAK-İŞ Konfederasyonu'na bağlı Hizmet- İş Sendikası üyesi bir grup Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi işçisi, toplu iş sözleşmesinden doğan haklarının ödenmediğini iddia ederek eylem yaptı.

Hizmet-İş Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Halil Özdemir, Milli İrade Meydanı'nda toplanan işçiler adına yaptığı açıklamada, 2019 seçimlerinin ardından işçi maaşları konusunda belediyenin gerekli düzenlemeleri yapmadığını ve destek sağlamadığını öne sürdü.

Toplu iş sözleşmesinin birinci yılında gerekli hakların verilmediğini iddia eden Özdemir, şunları kaydetti:

"2022 yılındaki asgari ücretin üzerine enflasyon ve 2 puan refah payı vermesi gerekiyordu. Bunu vermedi. Defalarca konuştuk, 'Yapmayın başkanım' dedik ama maalesef dinletemedik. Biz sadece belediye başkanımızdan imzaladığımız toplu iş sözleşmesinin ödenmesini istiyoruz. Tüm Türkiye'de nasıl emekçilere ödendiyse Kahramanmaraş'ta da haklarımızın ödenmesini istiyoruz."

Haklarının ödenmemesi halinde önümüzdeki haftadan itibaren dava açacaklarını aktaran Özdemir, "Yine ödenmezse Genel Başkanımızla HAK-İŞ'te yönetim kurulu toplantısı yaparak buraya çadır kurarak gerekirse burada aylarca yatacağız. Biz Bolu Belediyesi önünde 2 ay yattık. Ankara’ya kadar yürüdük ama işçilerimizin haklarını aldık, savunduk." diye konuştu.



Konuşmaların ardından davul zurna eşliğinde halay çeken grup, sloganlar atarak sorunsuz bir şekilde dağıldı.

- Başkan Güngör'den açıklama

Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, işçilerin emeklerinin kendilerine emanet olduğunu belirterek, şu görüşlere yer verdi:

"2019’da asgari ücret seviyesinde olan AKBEL çalışanlarımızın ücretlerini asgari ücretin üstüne çıkardık. Sendikanın da bildiği gibi Toplu İş Sözleşmesinde öngörülen haklar eksiksiz ödenmiştir. Kazanılmış veya kazanılacak haklarınız da eksiksiz ödenecektir. İşçiyi tahrik etmek sendikacılık değildir. Emeğiniz bize emanet."

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