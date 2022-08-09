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Afşin'de yaz spor okullarından 1900 öğrenci faydalanıyor

AA

Afşin'de yaz spor okullarından 1900 öğrenci faydalanıyor

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Afşin ilçesinde yaz spor okulları düzenlenen törenle açıldı.

Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü, Afşin Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen yaz spor okullarının açılışı için Ergün Ertekin Çim Güreş Sahası'nda tören düzenlendi.

Afşin Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven, törendeki konuşmasında, salgın döneminde öğrencilerin fiziksel aktiviteden uzaklaştığını hatırlatarak, sporun çocukların beden ve ruh gelişimi açısından önemli etken olduğunu söyledi.

Belediye olarak malzeme desteğinde bulunduklarını ve 1900 gencin yaz spor okullarında 15 branşta sporunu yapacağını ifade eden Güven, şunları kaydetti:

"Yaz spor okullarının sporcu yetiştirme açısından önemli. Faaliyet programı dahilinde futbol, basketbol, voleybol, badminton, taekwondo, güreş, okçuluk, satranç, halk oyunları, wushu, Kuran-ı Kerim, bağlama, sanat etkinlikleri branşlarında kurslarımız açıldı. İnşallah bu branşlardan yetenekli olan öğrencilerimizi de tespit ederek geleceğin başarılı sporcularını seçeceğiz. Burada inşallah Türkiye, Avrupa, dünya ve olimpiyat şampiyonları çıkacak."

Tören öğrencilere spor malzemesinin dağıtılmasıyla sona erdi.​​​​​​​

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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