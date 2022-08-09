Kahramanmaraş'ta işçi servisi devrildi, 4 kişi yaralandı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde işçi servisinin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.

Ejder Ş. idaresindeki 46 S 1109 plakalı işçi midibüsü, Kahramanmaraş-Gaziantep kara yolu Narlı beldesi yakınlarında devrildi.

Kazada, servisteki yolculardan S.E, H.K, S.T. ve S.E. yaralandı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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