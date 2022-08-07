GÜNCELLEME 2 - Kahramanmaraş'ta kaybolan 2 kişinin öldürülüp gömüldüğü iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta 2000'li yıllarda kaybolan 2 kişinin öldürülüp gömüldüğü iddiasıyla ilgili gözaltına alınan 7 kişiden 3'ü tutuklandı.

Haklarında yıllar önce kayıp başvurusu yapılan 2 kişinin öldürülerek gömüldüğü yönündeki iddia üzerine önceki gün Ballıca Mahallesi'ndeki tek katlı evin bahçesinde başlatılan arama ve kazı çalışmalarından sonra gözaltına alınan 3'ü kadın 8 zanlıdan biri, ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 3'ü kadın 7 şüpheli ise adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan biri kadın 3'ü "kasten adam öldürmek ve yardım" suçlarından tutuklandı, 4'ü ise tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

- Başsavcılık açıklaması

Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 2000'li yıllardan beri kayıp oldukları bildirilen Z.T. ile babası A.T’nin yakınları tarafından öldürülmüş olabileceğine yönelik ihbar ve beyanlar üzerine yürütülen soruşturma kapsamında aile bireylerinden kayıp Z.T'nin annesi H.F, ablaları F.Z. ve G.E, ağabeyleri M.T. ve M.T. ile eniştesi C.Z. hakkında teknik takip işlemlerine başlandığı belirtildi.

M.T'nin annesi H.F'ye Büğlek Mahallesi'nde bulunan eski ikametlerinde kazı yapması gerektiğini söylediğinin tespit edilmesi üzerine kayıp şahısların öldürülüp burada gömülmüş olabileceği değerlendirildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kahramanmaraş Sulh Ceza Hakimliğinden alınan arama kararı gereğince maktul oldukları değerlendirilen Z.T. ve A.T'nin cesetlerine ait kemik kalıntıları, giysi kalıntıları gibi delil olabilecek bulgular ile varsa suç eşyalarının bulunmasına yönelik, şüpheli H.F'ye ait Ballıca Mahallesinde bulunan adreste kadavra köpeği eşliğinde AFAD, belediye ve itfaiye görevlileri ile arama yapılmış, bahse konu ikametin bulunduğu yerde birden fazla kuyu olması, ikametin belirli bölümlerinde sonradan eklenen ve tamirat gören yerlerin bulunması nedeniyle yapılan bu aramalarda her hangi bir sonuç elde edilememiştir. Kazı çalışmaları esnasında şüphelilerin kuşkulu tavırlar sergilemeleri üzerine şüpheliler H.F, M.T, M.T, F.Z, G.E, C.Z, G.T. ve F.Ç'nin gözaltına alınması ve kullandıkları cep telefonlarında inceleme yapmak üzere el konulmasına yönelik karar verilmiş ve ismi geçen şüpheliler 6 Ağustos Cumartesi Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alınmıştır. Şüpheli M.T'nin ifadesinde olayı itiraf ederek annesi H.F'nin babası A.T'yi tüfekle öldürdüğünü, ikametin arka bahçesi duvarın altına gömdüğünü kendisine söylediğini, ilerleyen zamanda kız kardeşi Z.T'nin de yine annesi H.F tarafından öldürüldüğünü, daha sonra onu birlikte fıçıya koyarak yine arka bahçeye merdivenin altına annesi ile birlikte taşıyarak gömdüklerini beyan etmiştir."

Şüpheli H.F'nin de emniyetteki ön görüşmede olayı itiraf ettiği ve oğlu M.T. ile benzer beyanlarda bulunduğu aktarılan açıklamaya şöyle devam edildi:

"Şüpheli F.Ç’nin de beyanında H.F. ile birlikte cesedi ikametin arka tarafına birlikte taşıdıklarını ikrar etmiştir. Bunun üzerine M.T. ve H.F'ye yer gösterme işlemi yaptırılmasından sonra emniyet, KSÜ Arkeoloji Bölüm Başkanlığı, AFAD ve belediye ekipleri ile olay yerinde tekrar kazı çalışmasına başlanmış, yapılan kazı çalışmaları sonucunda Z.T'ye ait olduğu değerlendirilen cesede ait iskelete ulaşılmış, ertesi gün devam eden aramalarda da A.T'ye ait olduğu değerlendirilen cesede ait iskelete ulaşılmıştır. Bulunan cesetlere ait iskeletler üzerinde ölü muayene ve klasik otopsi işlemleri gerçekleştirilmiş ve cesetlerin kimliklerinin tespiti aracıyla DNA incelemesi yaptırılmasına karar verilmiştir. Gözaltında bulunan şüpheliler F.Z, C.Z, M.T. ve G.T. savcılık ifadelerinin ardından serbest bırakılmış, F.Ç, M.T. ve H.F. ise kasten öldürme suçundan sevk edildikleri Kahramanmaraş Sulh Ceza Hakimliği tarafından sorgularına müteakip tutuklanmışlardır."

Kahramanmaraş'ta haklarında kayıp başvurusu yapılan 2 kişinin öldürülerek gömüldüğü yönündeki ihbar üzerine soruşturmayı derinleştiren ekipler, önceki gün bir evin bahçesinde arama ve kazı çalışması başlatmış, çalışmalar sırasında bazı kemik parçalarına ulaşılmış, gözaltına alınan bir kadın ise yer gösterme işlemi gerçekleştirmişti.

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