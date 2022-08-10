Elbistan'ın ilk tekstil fabrikasında eğitim ve deneme üretimine başlandı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde hizmete giren ilk tekstil fabrikasında deneme üretimine başlandı.

Organize Sanayi Bölgesinde tarafından kurulan fabrika, ilçedeki ilk tekstil fabrikası oldu. Yaklaşık 400 kişiyle eğitim ve deneme üretimine başlanan fabrikada yıl sonuna kadar yaklaşık bin kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor.

Fabrikada incelemede bulunan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, açılan fabrikanın yatırımcıları da beraberinde getirdiğini söyledi.

Yapılan yatırımın önemine işaret eden Gürbüz, şöyle devam etti:

"Elbistan'da üretim bantlarının kurulması ve istihdam odaklı üretimin hızlanması bizim için çok anlamlı ve değerlidir. Maksem firması Elbistan'da tekstil fabrikası kurmak için bize müracaat ettiğinde biz organize sanayimizdeki yerimizi kendileriyle paylaşmıştık. Ama şu anda görüyorum ki arkasından gelen 3 tane tekstil firması Elbistan'da fabrika kurma girişiminde bulundu. İlk üretim bantları çalışıyor, üretime geçildi. İnsanımızın da istihdam sorunları açısından son derece önemliydi. Yatırım yapan firmamızı kutluyorum. Birçok tekstil firması Elbistan'ı tercih ediyor. Üretim bantlarının kent ekonomisine ve ülke ekonomisine katmış olduğu faydalar bizi mutlu ediyor. İlk etapta çalışmaya başlayan 400 kardeşimiz var. Yılsonuna kadar bu sayı bin olacak."

Gürbüz, tekstilin yeni merkezlerinden olmak istediklerini ve bu anlamda çalışmalarını sürdüreceklerini belirtti.

Fabrika Üretim Müdürü Tarık Kırömeroğlu da deneme üretimine geçtiklerini ve kısa sürede verilen eğitimlerle kadrolarının güçleneceğini kaydetti.



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