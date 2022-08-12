Afşin Belediyesi'nde toplu iş sözleşmesi imzalandı

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Afşin Belediyesi ile Hizmet-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, toplu iş sözleşmesini Belediye Başkanı Mehmet Fatih Güven ile Hizmet-İş Sendikası Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Akif Dağ imzaladı.

200 işçiyi ilgilendiren toplu iş sözleşmesinde mutabakata vardıklarını belirten Güven, Türkiye'ye örnek olacak bir anlaşmaya imza atıklarını söyledi.

İmzalanan yeni sözleşmenin hayırlı olması temennisinde bulunan Güven, şunları kaydetti:

"Hizmet-İş Sendikamız ile sözleşmemizi imzaladık. Bu aydan itibaren belediye işçilerimiz maaşlarını imzalanan sözleşmeye göre alacaklar. Hükümetimiz tarafından asgari ücret 5 bin 550 lira olarak belirlenmişti. Belediye olarak bütçe imkanlarını değerlendirdik ve belediyemizde çalışan en düşük işçi maaşı 7 bin 700 lira oldu. Yevmiyelerde yüzde 85'ten başlayan zamlarımız oldu. Sosyal yardımlarımızı da yüzde 500 artırdık. Gönül ister ki çok daha fazlasını verelim, ülkemiz geliştikçe ve güçlendikçe inşallah imkanlarımız daha da artıkça tüm çalışanlarımıza daha fazla ücret verebilecek hale geleceğiz."

Hizmet-İş Sendikası Kahramanmaraş Şube Başkanı Mehmet Akif Dağ da Afşin Belediyesi'nin her zaman işçisinin yanında olduğunu ve işçilerine en yüksek zammı veren belediyelerden biri olduğunu dile getirdi.

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