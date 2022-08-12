Kahramanmaraş'ta otomobil çaldığı iddiasıyla 1 kişi tutuklandı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde otomobil çaldığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi'nde M.E'ye ait otomobilin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Bu kapsamda bölgedeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüpheli H.A'yı (26) belirledikleri adreste yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, tutuklandı.

Öte yandan kentteki sanayi sitesinde bulunan otomobil, sahibine teslim edildi.













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