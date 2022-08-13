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AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal Kahramanmaraş'ta konuştu:

AA

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal Kahramanmaraş'ta konuştu:

KAHRAMANMARAŞ (AA) - AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, "Bu ülkenin 70 ve 80 yıllık sorunlarını çözen irade bugünün sorunlarını da çözer, bundan emin olun" dedi.

Ünal, Onikişubat Belediyesinin Gedemenli Mahallesi'nde Kentmar Yapı Kooperatifi tarafından yapımı tamamlanan konutların tapu teslim törenindeki konuşmasında, salgın ve savaşlar nedeniyle ekonomide küresel daralma yaşandığını ve Türkiye'de de bu daralmanın hafifletilmesi için canla başla çalışıldığını söyledi.

Türkiye'nin geçmişteki birçok sorununun Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti sayesinde aşıldığını ifade eden Ünal, "Hükümet, milletin iradesiyle millet adına çözüm üretmek için iktidar olandır. Peki milletin iradesiyle hükümet olanlar, bir yıl hükümette kalırlarsa hangi sorunu çözecekler? Hiçbir sorunu çözemezler. Çözemediler." dedi.

Ünal, Türkiye'deki yönetimin 1990- 2002 yılları arasında 12 yıl boyunca koalisyonlarla geçtiğine ve 42 yılda 38 kere hükümetin değiştiğine işaret etti. Geçmiş dönemlerde yaşanan sıkıntıları çözdüklerini dile getiren Ünal, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Ben 1970 ve 1990'nı hatırlıyorum. O dönemlerde ne konuşulurdu biliyor musunuz? 1950 ve 1990’nın sorunları konuşulurdu. Psikolojimiz nasıldı biliyor musunuz? İnsanlar ‘Böyle gelmiş, böyle gider. Bu dertler bitmez, bu sorunlar çözülmez.' derdi. Ama 14 Ağustos 2001’de Recep Tayyip Erdoğan bu milletin evladı olarak o gün AK Parti’nin kurulduğu gün çıktı ve dedi ki
'Artık Türkiye’de hiçbir şey eskisi gibi olmayacak.' 2002’den itibaren Türkiye’de hiçbir şey eskisi gibi olmadı. Bugün Türkiye’de 1970 ile 1990’nın sorunlarını konuşuyor muyuz? Konuşmuyoruz. 2005’in sorunlarını konuşuyor muyuz? Konuşmuyoruz. 2010 ile 2015'in sorunlarını konuşuyor muyuz? Konuşmuyoruz. Bugün hangi sorunları konuşuyoruz? Bugün, bugünün sorunlarını konuşuyoruz. Bu ülkenin 70 ve 80 yıllık sorunlarını çözen irade, bugünün sorunlarını da çözer, bundan emin olun."

Recep Tayyip Erdoğan'ın 20 yıldır seçimleri kazandığına dikkati çeken Ünal, şöyle devam etti:

"Şimdi tek adam diyorlar ya bunlar, evet o tek adam. 20 yıldan beri seçim kazanan tek adam bu ülkede. Evet, bu milletin teveccühüyle 20 yıldan beri iktidarda olan tek adam. Ve onlarda da tek adam var, Kemal Kılıçdaroğlu da tek adam. 12 yıldan beri kendi partisinde her kongreyi kazanan ama hiçbir seçim kazanamayan tek adam. Öyle değil mi? Öyle kolay değil, tek adam olmak. Azim, gayret, başarı ve çaba gerektirir. Bu milletin derdiyle dertlenmek gerektirir. Gece gündüz çalışmayı gerektirir. Bu milleti aşkla sevmeyi gerektirir. Eşinden, dostundan geçmeyi ve serden geçmeyi gerektirir. Millete hizmetkar olmak kolay değil. Recep Tayyip Erdoğan gibi olmak kolay değil. Siz onun gibi olamazsınız. O yüzden Recep Tayyip Erdoğan'a tek adam diyorsunuz. Biz 20 yıldan beri hamdolsun Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bu sorunları çözdük."

Mahir Ünal, altılı masanın Türkiye'nin sorunlarını çözemeyeceğini ifade ederek şunları kaydetti:

"Hani Muharrem İnce diyor ya, yahu bunlar Libya Tezkeresi'nde bile bir ortak karar veremediler. Bunlar nasıl Türkiye'nin sorunlarını çözecekler? Bunlar nasıl Türkiye’nin sıkıntılarını çözecekler? Çözemezler. Kendi aralarındaki sorunları çözemeyenler, Türkiye’nin sorunlarını çözemezler. Biz Allah’ın izniyle 20 yıldan beri milletin teveccühü ve onayıyla devam ettiğimiz bu yolda İnşallah 2023’te Cumhuriyetimizin 100. yılında biz yeni bir yüzyıla başlıyoruz. Ben bazen diyorum ki yeni başlıyoruz. Zorlarına gidiyor. Evet yeni başlıyoruz. Biz Allah’ın izniyle 2023’te yeni bir yüzyıla, Türkiye’nin 100 yılına başlıyoruz. Bizim yaşadıklarımızı, çocuklarımız yaşamadı ve çocuklarımızın çocukları da Allah’ın izniyle hem bölgesel liderliği hem küresel liderliği yaşayacak. Bundan emin olun."

Konuşmaların ardından hak sahiplerine tapu ve anahtarları teslim edildi.

Programa AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, Onikişubat Belediye Başkanı Hanefi Mahçiçek, AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel ile davetliler katıldı.

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