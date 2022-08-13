Kahramanmaraş'ta otomobilin yayaya çarpması güvenlik kamerasına yansıdı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Onikişubat ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı, kaza anı güvenlik kameralarınca kaydedildi.

H.K'nin kullandığı 46 KY 174 plakalı otomobil, Azerbaycan Bulvarında, yolun karşısına geçen A.K'ye çarptı.

Kazada yaralanan A.K, ihbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekibince Necip Fazıl Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı.

Öte yandan, kaza anı bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntüde, yolun karşısına geçmek isteyen A.K'ye otomobilin çarptığı görülüyor.



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