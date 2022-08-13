Kahramanmaraş'ta av sırasında komşusu tarafından kazara vurulan kişi öldü

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde birlikte domuz avına çıktığı komşusunu kazara tüfekle vurarak öldürdüğü iddia edilen kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Celal A. ile domuz avına çıkan Mehmet Ş, Bağdınısağır Mahallesi Aksu mevkisindeki mısır tarlasına ava gitti.

Av sırasında Celal A. tarafından tüfekle kazara vurulan Mehmet Ş. ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla Pazarcık Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Mehmet Ş. burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

Olayla ilgili gözaltına alınan Celal A'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

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