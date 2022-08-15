Türkoğlu'nda açık hava sinema etkinliği düzenlendi

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta Türkoğlu Belediyesi tarafından çocuk ve ailelerine yönelik açık hava sinema etkinliği düzenlendi.

Millet Meydanı'nda etkinlik kapsamında çocuk ve aileleri, animasyon çizgi film türündeki "Cesur balık" filmini izledi.

Gösterimde çocuklara çeşitli ikramlarda da bulunuldu.



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