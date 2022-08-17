Kahramanmaraş'ta başarılı öğretmenler geziyle ödüllendirildi

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Türkoğlu Belediyesi, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) başarılı olan öğrencilerin öğretmenlerini Karadeniz turuyla ödüllendirdi.

Belediye Başkanı Osman Okumuş, hizmet binası önünde düzenlenen törende, sosyal sorumluluk projesi kapsamında her yıl yüzlerce başarılı öğrenciyi Karadeniz, Çanakkale, Bursa, İstanbul, Konya ve Şanlıurfa'ya geziye yolladıklarını belirtti.

Yedi Güzel Adam Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin 2022 YKS'de ciddi başarı gösterdiğini ifade eden Okumuş, "Her biri birbirinden kıymetli öğretmenlerimizi Karadeniz gezisi ile ödüllendirdik. Sevgili öğretmenlerimiz; siz yeter ki birbirinden değerli öğrencilerimizi vatan, millet, bayrak ve devlet bilinciyle yetiştirin. Onları başarıdan başarıya koşturun." diye konuştu.

Konuşmanın ardından kafile ilçeden uğurlandı.





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