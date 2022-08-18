Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı tutuklandı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde düzenlenen iki uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu sattığı tespit edilen H.T'nin evine operasyon düzenledi.

Evde bir miktar uyuşturucu ele geçirilirken, H.T. gözaltına alındı.

Elbistan Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri de şüphe üzerine durdurdukları bir araçta uyuşturucu madde buldu. Ekipler, araçtaki F.K, M.K. ve F.K'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi sulh ceza hakimliğine çıkarılan şüphelilerden F.K, M.K. ve F.K. tutuklandı, H.T. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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