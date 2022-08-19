Kahramanmaraş'ta silahlı kavgada 2 pazarcı yaralandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş’ın Dulkadiroğlu ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 pazarcı yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Şeyh Adil Mahallesi Veysi Kaynak Bulvarı'nda kurulan pazar yerine gelen F.B, elindeki av tüfeğiyle henüz bilinmeyen bir nedenle pazar esnafı A.E. ve Ü.K’ye ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kavgada yaralanan A.E ve Ü.K, ambulansla Necip Fazıl Şehir Hastanesine kaldırıldı.

Olayın ardından kaçan şüpheli F.B, polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak emniyete götürüldü.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.