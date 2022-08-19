Yeşilin tonları arasındaki Döngel Şelalesi ziyaretçilerini serinletiyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yeşilin tonları arasındaki Döngel Şelalesi ziyaretçilerini serinletiyor

AA

Yeşilin tonları arasındaki Döngel Şelalesi ziyaretçilerini serinletiyor

KAHRAMANMARAŞ (AA) - TUNAHAN AKGÜN - Kahramanmaraş'ta sıcak havadan bunalıp serinlemek isteyenler, Onikişubat ilçesindeki Döngel Şelalesi ve çevresindeki zengin florayı tercih ediyor.

Kent merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Döngel Mahallesi'nde yer alan şelale, ağaç kökleri arasından dökülen soğuk suyu ve serin havasıyla yerli ve yabancı turistlerin uğrak yeri oldu.

Başta Kahramanaraş olmak üzere Gaziantep, Adana, Adıyaman, Şanlıurfa, Hatay ve Osmaniye'den şelaleyi görmeye gelenler, çınar ve meşe ağaçları arasında su üzerine kurulu çardaklarda piknik yapıyor.

Ziyaretçilerine doğa yürüyüşü, dağcılık, foto safari gibi çok sayıda imkanı da beraberinde sunan şelaleyi gezenler, yürüyüş sonrasında suya girerek serinliyor.

Döngel Şelalesi ve mesire alanının işletmeciliğini yapan Mehmet Küpeli, AA muhabirine, şelalenin dağdan gelen sularla beslendiğini dile getirdi.

- Sezon boyunca 20 bin kişi ziyaret ediyor

Döngel Şelalesi'nin havası, doğası ve huzurlu ortamıyla ziyaretçilerini çektiğini dile getiren Küpeli, "Genellikle Kahramanmaraş, Gaziantep, Şanlıurfa, Adıyaman, Osmaniye Adana ve Kayseri illerinden ziyaretçilerimiz geliyor. Sezon boyunca 20 bin kişinin ziyaret ettiğini biliyoruz. Gurbetçi insanların daha çok tercih ettiğini görüyoruz." dedi.

Şelalenin genellikle yaz mevsimlerinde tercih esilidğini vurgulayan Küpeli, "Malum sıcaklar başladığı zaman sabah 5-8 arasında burası dolar. Çardaklarımızın tümü doludur. Kahramanmaraş'ın güzel tercih edilecek yerlerinden bir tanesidir. Genellikle yoğunluğumuz pazar günleri. Hafta içi biraz sakin olur. 70 çardağımız var, çardakların hepsi hafta sonu doludur. İnsanlara çardak yetiştiremiyoruz. Bazıları yer bulamadıkları için geri dönüş yapıyor." ifadelerini kullandı.

- Serinlemek için şehir dışından geliyorlar

Sıcak havadan bunalan ve serinlemek için ailesi ve akrabalarıyla birlikte Gaziantep'ten Döngel Şelalesi'ne gelen Ökkeş Şahbudak, Şelalenin etkileyici bir görselliğinin olduğunu belirterek, "Gaziantep 41-42 derece. Ben daha önceden burayı biliyorum. Gayet güzel bir yer, herkese tavsiye ederim. Buraya akşamdan geceden geliyorlarmış. Bilseydik biz de gelirdik. Akrabalarımdan ilk defa gelenler vardı onlar da memnun kaldılar." diye konuştu.

Gaziantep'ten gelen Hasan Döner de sıcaklıktan bunaldıklarını dile getirdi.

Ailesiyle keyifli bir vakit geçirdiğini dile getiren Döner, "Benden önce ağabey ve eniştemler gelmişti. Kalabalık olur ve yetişemeyiz diye sabahın erken saatlerinde geldik. Antep'te suyun içinde bir yer olmadığı için çocuklarımızla biraz ayaklarımızı suyun içerisine sokup vakit geçireceğiz. Evde de sıcakta otur, otur sıkıldık. Çocuklarım istedi onun için geldik." ifadelerini kullandı.

Kent merkezinden gelen Şükran Aslankaya da şelalenin serinleten havasının kendilerine iyi geldiğini belirterek "Sıcaklardan bunaldık temiz bir hava alalım dedik. Çok güzel, baya serin. Kalabalık ve herkes burada. Herkese tavsiye ederim. Ailemle beraber geldim." dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kahramanmaraş'ta silahlı kavgada 2 pazarcı yaralandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta silahlı kavgada 2 pazarcı yaralandı
Kahramanmaraş'ta, silahlı kavga kamerada
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta, silahlı kavga kamerada
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Kahramanmaraş'ta konuştu:
YEREL HABERLER AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, ...
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonlarında 3 zanlı ...
Kahramanmaraş'ta kaçak av yapan 4 kişi suçüstü yakalandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta kaçak av yapan 4 kişi suçüstü ...
AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, Kahramanmaraş'ta konuştu:
YEREL HABERLER AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, ...
Kahramanmaraş'ta şehit aileleri ve gazilere aşure ikramı yapıldı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta şehit aileleri ve gazilere aşure ...
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda bir şüpheli ...
Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli ...
Kahramanmaraş'ta sahte ve kaçak içki operasyonunda bir şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta sahte ve kaçak içki operasyonunda ...
Kahramanmaraş'ta bahçesinde Hint keneviri yetiştiren şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta bahçesinde Hint keneviri yetiştiren ...
Türkoğlu Belediye Başkanı Okumuş, gazi Uzman Çavuş Araçay'ı ziyaret etti
YEREL HABERLER Türkoğlu Belediye Başkanı Okumuş, gazi Uzman Çavuş ...
Kahramanmaraş'ta başarılı öğretmenler geziyle ödüllendirildi
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'ta başarılı öğretmenler geziyle ...
Kahramanmaraş'taki Yassı Höyük'te kazı çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Kahramanmaraş'taki Yassı Höyük'te kazı çalışmaları ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.