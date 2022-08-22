Kahramanmaraş'ta muhtarlardan "Mahir Ünal'a protesto" iddiasına yalanlama

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kahramanmaraş'ta muhtarlardan "Mahir Ünal'a protesto" iddiasına yalanlama

AA

Kahramanmaraş'ta muhtarlardan "Mahir Ünal'a protesto" iddiasına yalanlama

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Elbistan Muhtarlar Derneği Başkanı Hayri Kale, "Elbistan'da Mahir Ünal'a protesto" iddiasına ilişkin, "Elbistan muhtarları Mahir Ünal'a tavır almış gibi pozisyon yaratıldı. Kesinlikle yalandır, yalan haberdir." dedi.

Elbistan'daki mahalle muhtarları, ilçe merkezindeki İbrahim Karaoğlanoğlu Meydanı'nda, bazı mahalle muhtarları ile AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal arasında tartışma çıktığı iddiasına ilişkin basın açıklaması yaptı.

Elbistan Muhtarlar Derneği Başkanı Kale, 19 Ağustos Cuma günü Ünal'ın ilçeyi ziyaret ettiğini hatırlatarak, iddiaların gerçeği yansıtmadığını söyledi.

İlçedeki muhtarların Mahir Ünal'a karşıymış gibi bir haber çıktığını aktaran Kale, şöyle devam etti:

"Biz Elbistan muhtarları olarak şu an buradayız ve öyle bir olay yok. Her zaman Mahir bakanımın yanındayız. Ne zaman arasak ulaşıyoruz. Memlekete yapmış olduğu hizmetler de belli. Elbistan'da daha önceki siyasetçilerin yapmış olduğu işler de belli. Bir keresinde 20 muhtarımızla Elbistan'da yanına gittik. Evine kadar davet etti, mesai başlayınca sorunlarımızı çözdü. Ulusal basın konuyu araştırmadan, arkalarında kim varsa bilmiyorum ama yapılan haberde Elbistan muhtarları Mahir Başkan'a tavır almış gibi pozisyon yaratıldı. Kesinlikle yalandır, yalan haberdir. Muhtarlar olarak kınıyoruz. Mahir Bey'den de her zaman memnunuz."

- "Her zaman yanımızda"

Geçit Mahalle Muhtarı Kadir Küçük de AK Parti Grup Başkanvekili Ünal ile daha önce birçok kez görüştüklerini belirterek, "Allah razı olsun kendisinden bizim köye küçük bir sel gelmişti. Beni bizzat aradı, köyle ilgilendi ve sorunlara anında müdahale ettirdi. Bizim hiçbir problemimiz olamaz. Her zaman yanımızda. Her şeyde yardımımıza koşuyor. Her gelmesinde yanına gidiyoruz. Sosyal medyada böyle linç girişimi olmuş ama kesinlikle gerçeği yansıtmıyor. Bunlar yalan haberdir. Elbistan'a çok hizmetleri var." dedi.

- "Biz kendisinden razıyız"

Karaelbistan Mahalle Muhtarı Veli Çınar da Elbistan'da yapılan toplantıda kendisinin de olduğunu belirterek, "Toplantıda gördüklerimi iki gün önce televizyonda görünce şaşırdım. Biz zaten gördüklerimizi anlatıyoruz. Vekilimizden Allah razı olsun. Biz kendisinden razıyız, çok memnunuz. Algı operasyonu yapıp da karalama kampanyası yapmasınlar. Biz zaten içinde yaşadığımız için olan neyse onu anlatıyoruz. Allah kendisini başımızdan da eksik etmesin." ifadelerini kullandı.

Gündere Mahalle Muhtarı Ali Köse ise köylerine iki defa sel geldiğini ve Mahir Ünal'ın ilgilenmesiyle sıkıntılarının hemen giderildiğini söyledi.

Esentepe Muhtarı İdris Şafak da Mahir Ünal'ın bölgelerine yaptığı hizmetlerden ötürü teşekkür ettiğini dile getirerek, "Sosyal medyada ve basında çıkanlar birtakım provokasyondur. Muhtarlar her zaman Mahir Bey'in yanındadır. Her muhtarın siyasi görüşü farklı olabilir. Bütün muhtarlarımız kendisinin yanındadır." şeklinde konuştu.

Tapkırankale Mahalle Muhtarı İbrahim Mavi de Mahir Ünal'ın mahallelerine birçok hizmeti olduğunu anlattı.

- "Gördüğüm haberlere şaşırdım"

Akarca Mahalle Muhtarı Hacı Güneş ise Elbistan'da Cuma günü yapılan toplantının güzel bir havada geçtiğini aktararak, şöyle devam etti:

"Muhtarlar Mahir Bey'in konuşmasından memnundu, Mahir Bey ise muhtarların konuşmasından. Birtakım gruplar organize olmuşlar galiba biz de anlamadık. Gördüğüm haberlere şaşırdım. Böyle bir şey olabilir mi? Bizimle özel olarak ilgilenen, sohbet etmek için meclise davet eden birine 'muhtarlar sayın vekili yuhalamış' diyorlar veya Mahir Ünal 'muhtarları kovmuş' diyorlar. Bunlar kesinlikle yalandır. O gün ben ve birçok Elbistan mahalle muhtarı hepimiz bir aradaydık. Bizi çok güzel ağırladı. Biz de kendisini çok güzel ağırladık. Çamur at izi kalsın demek bu propaganda. Biz bunu Elbistan Diş Hastanesi açılışında da gördük. Orada da yapmış olduğu espriyi çok büyük bir olay gibi basına yansıttılar. Burada söylenenler kesinlikle yalandır. Bunu kesinlikle kabul etmiyoruz. Bütün muhtarlar olarak burada söylediğimiz tek şey vardır. Biz Mahir vekilimizden memnunuz, o da bizden memnun. Kesinlikle öyle bir şey yoktur."

Çiçek Mahalle Muhtarı Ergül Bozkuş da AK Parti Grup Başkanvekili Ünal'ın kendilerini birçok kez ziyaret ettiğini kaydederek, "Bu dedikodulara kimse inanmasın. Bir saate yakın köyümüzün sorunlarını dinledi. Eksik ne varsa ona da direkt cevap verdi. Bütün muhtarlar Mahir Bey'den memnundur. Çok teşekkür ediyorum. 2023'te de vekillerimizin arkasındayız." diye konuştu.

Battalgazi Mahalle Muhtarı Arif Yılmaz ise asılsız haberlerle olumsuz algı yapmaya çalışanları kamuoyundan özür dilemeye davet etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kahramanmaraş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kahramanmaraş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Kahramanmaraş'ta partisinin il kongresine katıldı
YEREL HABERLER Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, ...
Erbakan: İktidarın Suriye ile yakınlaşma çabalarını olumlu bir adım olarak görüyoruz
YEREL HABERLER Erbakan: İktidarın Suriye ile yakınlaşma çabalarını ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.