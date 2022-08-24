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Kahramanmaraş'ta beyin dokuları kafatası dışında doğan bebek, ameliyatla sağlığına kavuştu

AA

Kahramanmaraş'ta beyin dokuları kafatası dışında doğan bebek, ameliyatla sağlığına kavuştu

KAHRAMANMARAŞ (AA) - Kahramanmaraş'ta beyin dokuları kafatası dışında doğan bebek, özel bir hastanede yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

Yabancı uyruklu bir ailenin çocuğu el-Abbud'un doğum sonrası yapılan kontrollerinde beyin ve beyinciğinin kafatasının dışarısında olduğu tespit edildi.

Doç. Dr. İdris Altun tarafından ameliyat edilen bebek, 3,5saatlik operasyonun ardından sağlığına kavuştu.

Bebeğin 15 gün önce 1 kilo 900 gram olarak dünyaya geldiğini belirten Altun, şunları kaydetti:

"Özellikle hasta bize geldiğinde yaşam paramedikleri çok kötüydü. Onların toparlanmasını bekledik. Gerekli hazırlıkları yaptıktan sonra beyin ana damarlarını tespit ederek, hastamızı ameliyata aldık. Ameliyatta sağlam beyin dokularını koruyarak, çok fonksiyonu olmayan beyin dokularını çıkartarak kafatasının yeniden yapılanmasını sağlayarak arka tarafındaki kese güzelce temizlendi. Şu an hastamızın herhangi bir sıkıntı ve problemi yok. Beyin fonksiyonları gayet iyi. Özellikle bu yaş gruplarında çok anlaşılmasa da göz hareketleri, teması ve göz iletişimi mevcut."

Altun, bu tür hastalıkların genellikle folik asit eksikliği veya akraba evliliklerinden dolayı kaynaklanabileceğini dile getirdi.

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