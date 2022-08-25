Yazar ve şair Mevlana İdris Zengin Kahramanmaraş'ta anıldı

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KAHRAMANMARAŞ (AA) - Yazar ve şair Mevlana İdris Zengin, Kahramanmaraş'taki Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi'nde anıldı.



Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi tarafından "Dostları Mevlana'yı Anlatıyor" temalı etkinlik düzenledi. Etkinlikte yazar ve şair Mevlana İdris'in dostlarını Kahramanmaraşlılarla buluşturdu. Yedi Güzel Adam Edebiyat Müzesi'nde gerçekleştirilen etkinliğe sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, etkinlikte,Mevlana İdris'in ismini ve hatıralarını Kahramanmaraş'ta yaşatacaklarını söyledi.



Güngör, merhum Zengin'in hatıralarının yaşatılması adına isminin Andırın ilçesindeki Millet Konağına verildiğini ifade etti.



Programda Salih Zengin de yazar Mevlana İdris'in insanlara karşı kurduğu dostluğu anlattı.

Programa Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç ve ilgililer katıldı.



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